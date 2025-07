'R$ 117 milhões é pouco. Vou buscar mais', diz Júnior Mano sobre envio de emendas para municípios

O deputado federal Júnior Mano, em contato com esta coluna, comentou reportagem do Diário do Nordeste que aponta um envio de R$ 117 milhões por ele a 66 municípios cearenses nos últimos 5 anos, por meio de emendas parlamentares. Segundo ele, para muitos municípios, que precisam de serviços como educação e saúde, “isso é pouco”. E que vai “trabalhar para trazer mais recursos para mais municípios”.