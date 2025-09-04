Diário do Nordeste
Eunício descarta ida para oposição e reforça disputa na base governista: 'A prioridade é o Senado'

O emedebista concedeu entrevista para a live do PontoPoder e comentou sobre os rumos da política cearense

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Em entrevista ao PontoPoder, Eunício Oliveira, vestido com uma camiseta branca e diante do microfone com a logo do PontoPoder
Legenda: Eunício Oliveira presidente o MDB no Ceará e é cotado para concorrer ao Senado Federal em 2026
Foto: Ismael Soares

O deputado federal e presidente do MDB no Ceará, Eunício Oliveira, reforçou nesta quinta-feira (4) a intenção de disputar uma vaga ao Senado em 2026 com apoio da base governista. Em entrevista ao PontoPoder, ele afastou a possibilidade de migrar para a oposição, mesmo que seu nome não seja escolhido para representar o grupo.

Na conversa, Eunício relembrou que, durante o racha entre PT e PDT no Ceará, os emedebistas mantiveram a aliança com o PT. Ele também destacou que, mesmo já tendo sido oposição ao então governador Camilo Santana (PT) em 2014, enviou recursos para a gestão petista. “Eu pensei: ‘Eu esmago com o poder que eu tenho ou eu entrego esse poder para beneficiar o meu estado?’ Graças a Deus, Ele me iluminou, porque eu fiz a segunda opção”, disse.

Considerando essa relação com os petistas, Eunício disse que a cúpula nacional do MDB decidiu que a disputa majoritária seria prioridade no Estado. “Onde houver chance, o MDB disputará o governo, onde não houver, buscará aliança para ocupar uma das vagas ao Senado”, explicou.

“O meu partido, a nível nacional, em uma reunião fechada, decidiu que o MDB no Ceará tem a preferência do partido — e espera conquistar a preferência do eleitorado cearense — para uma vaga no Senado. O nome escolhido pelo partido para disputar essa vaga foi o de Eunício Oliveira. Talvez pela experiência, talvez pelo trabalho, talvez por não ter nenhuma mancha, graças a Deus, na vida pública”
Eunício Oliveira
Deputado federal e presidente do MDB Ceará

Uma fila de candidatos

Além de Eunício, a base governista tem quase uma dezena de nomes cotados para representar o grupo na corrida rumo ao Senado. A lista inclui o deputado federal e líder do Governo, José Guimarães (PT); o atual senador Cid Gomes (PSB); o deputado federal Júnior Mano (PSB); o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos); o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira; o secretário Domingos Filho (PSD); e o deputado federal Moses Rodrigues (União).

Para o emedebista, a lista extensa não gera “preocupação”. “Nesse embate todo, eu acho que é saudável, sinceramente, que na nossa base tenhamos tantos nomes com condições de disputar um cargo majoritário de senador da República. Acho saudável. Não tenho nenhuma preocupação em relação a isso”, disse.

“Eu não tenho receio de disputar (vaga para o Senado) com a população, que vai nos julgar, vou ter receio de disputar dentro da base? Não”
Eunício Oliveira (MDB)
Deputado Federal e presidente do MDB Ceará

Eunício de volta à oposição?

O político ainda negou que possa retornar à oposição no Ceará caso não seja candidato do grupo do governador ao Senado. Questionado sobre essa possibilidade, ele foi enfático.

“Não. Honestamente, eu fiz uma opção dentro de um grupo político e não tenho hábito (de mudar). Não vou ficar pulando de galho em galho porque meu desejo foi contrariado. O MDB tem uma posição na majoritária, não está tomando o lugar de ninguém (...) A direção nacional decidiu que a prioridade no Ceará é a vaga de senador. Não vou revelar conversas internas, mas se o critério for uma pesquisa única entre os 10, 15 pré-candidatos a senador, eu topo. Eu topo”, concluiu.

Igor Cavalcante
Há 53 minutos
