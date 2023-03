Desafeto de Ciro, Eunício Oliveira convida irmãos Cid e Ivo Gomes para o MDB

Presidente do MDB Ceará, o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) disse ter convidado o senador Cid Gomes (PDT) e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), irmão do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), para que se filiem ao MDB.

O convite ocorre em um momento de crise interna entre pedetistas cearenses, inclusive com críticas de Cid ao irmão que disputou a Presidência da República, de quem Eunício é desafeto.

Eunício e Cid sentaram lado a lado nesta quarta-feira (1º), em reunião com as bancadas cearense e piauiense — e os respectivos governadores — para tratar sobre a conclusão das obras da Ferrovia Transnordestina.

Convite feito

Conforme o emedebista, o convite para que o senador troque de partido ocorreu no local. “Falei para o Cid que, se ele quiser sair do PDT, será muito bem-vindo no MDB”, disse o deputado em entrevista ao Diário do Nordeste. “Ele agradeceu, mas disse que vai defender os pontos dele dentro do PDT, não vai mudar de partido”, acrescentou.

Procurado pela reportagem, Cid reforçou o que disse ao emedebista. "Ele colocou o partido dele à disposição. Eu agradeci e disse que estou muito bem no PDT", respondeu.

Convite recusado

Mesmo com a recusa, Eunício ressaltou que sempre manteve boa relação com o senador. Em 2018, pedetistas e emedebistas se aliaram no Ceará para tentar eleger os dois políticos. Contudo, apenas Cid foi eleito — com a outra vaga sendo ocupada por Eduardo Girão (Novo).

O hoje deputado federal passou a criticar a conduta dos pedetistas no Ceará, que, segundo ele, não tiveram o mesmo empenho em prol das duas candidaturas. No entanto, Eunício garante que essa insatisfação nunca teve relação com Cid.

Eunício Oliveira (MDB) Deputado federal “Todo mundo acha que tenho problema com o Cid, nunca tive problema com ele. Tenho uma relação muito boa também com o Ivo, alias, tenho um apreço grande pelo Ivo, gosto muito dele. Ele é um prefeito que sempre reconheceu quando ajudei Sobral, mesmo com toda divergência entre o Ciro e eu"

No caso de Ivo, o emedebista disse que enviou o convite para a filiação ao MDB. "Mandei um recado para ele através de um amigo em comum do PDT, que está querendo vir para o nosso partido, e disse que se ele, Ivo, quiser vir para o MDB nós estamos à disposição”, destacou o presidente do MDB Ceará.

Ivo Gomes foi procurado pela reportagem, mas ainda não respondeu.