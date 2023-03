Críticas de Cid Gomes a Sarto geram avalanche de ataques por aliados do prefeito na Câmara

A sessão da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) desta quarta-feira (1°) foi monotemática: críticas às falas do senador Cid Gomes (PDT) sobre a gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Pelo menos oito vereadores, inclusive do próprio PDT, usaram tempo de discurso para fazer ataques a Cid, questionando desde a relação do ex-governador com a Capital à saúde e vitalidade dele.

O principal motivador foi uma frase do senador, em entrevista ao podcast As Cunhãs, divulgado na terça-feira (28), na qual diz que as ações de Sarto em Fortaleza não poder "ficar na Aldeota". Na fala, o senador faz menção à necessidade de um viaduto na região da Avenida José Bastos, como exemplo.

"Ele tem que trabalhar e aparecer que está trabalhando. Ele tem que ser flagrado cinco horas da manhã no cruzamento da José Bastos", disse Cid.

Ainda na terça-feira, sem fazer menção ao senador, o prefeito usou as redes sociais para fazer um balanço da gestão. "Em pouco mais de dois anos, já ultrapassamos 60% das metas do nosso Plano de Governo. Estamos trabalhando forte para reverter a histórica desigualdade social em Fortaleza", escreveu Sarto, listando ações principalmente em áreas da periferia.

"Exponho isso, porque meu dever é debater e resolver os problemas a partir de fatos e a partir das demandas da população, com muito trabalho sério. São premissas que devem reger a atuação de todo homem público. O resto é só mera politização", concluiu.

No dia seguinte, os aliados do prefeito na Câmara Municipal não pouparam críticas e ataques ao senador pelo episódio.

De aliados a adversários

"A gente não entendeu a fala do senador Cid Gomes quando ele diz que o investimento é na Aldeota. Fortaleza se tornou uma grande Aldeota, não existe mais a periferia e a Aldeota. Fortaleza é só Aldeota. O senador falar da José Bastos? Quantas vezes o vereador (cita nomes) já viu o senador na José Bastos, no Conjunto Palmeiras?", disse o vereador Lúcio Bruno (PDT), que foi secretário na gestão de Roberto Cláudio (PDT) na Capital.

Lúcio Bruno chega a dizer que Cid está com "dor na consciência". "Já que está tão sensibilizado com o povo de Fortaleza, mande dinheiro para o seu governador (em referência a Elmano de Freitas, do PT) construir o Acquario".

O vice-presidente da Câmara Municipal, Paulo Martins (PDT), também repercutiu o episódio. "Talvez o senador passe a semana em Brasília, é normal, anda só em três bairros de 121 da Capital", afirmou, citando que Cid transitaria apenas pelos bairros que trafega desde o aeroporto até a Aldeota.

Ele citou uma série de ações da gestão de Sarto, como inauguração de posto de saúde, construição de escola de tempo integral, revitalização de lagoas, dentre outras. "É muito bom a gente ouvir a verdade e ver o trabalho que o prefeito Sarto está fazendo", acrescentou.

"Estão politizando muito cedo. Se quer disputa política, vem pra cima da gente daqui a um ano e meio, que é a hora que nós vamos estar na rua, e venha nos encontrar que vamos mostrar o trabalho do prefeito", disse o vereador Emanuel Acrízio (PP), criticando também a relação de Cid com o governador do Estado.

O líder do prefeito na Casa, vereador Carlos Mesquita (PDT), também listou ações da atual gestão e disse que "é uma injustiça, Cid, o que você está fazendo pelo nosso prefeito".

"Roberto Cláudio foi trucidado por eles e outros mais. Cid está quebrando o PDT na Assembleia e quer quebrar em Fortaleza e na Câmara Municipal, mas não vai", disse ainda Carlos Mesquita, fazendo menção a episódios da última reunião do PDT, na semana passada.

Outro aliado de Cid até então, o vice-líder de Sarto, vereador Didi Mangueira (PDT), também subiu o tom contra o ex-governador. "Me preocupa que foi o melhor governador da história do Ceará, grande governador, e perdeu a oportunidade, não de ficar calado, mas de fazer justiça", disse.

Até mesmo vereadores da oposição, como Márcio Martins (Pros), entraram no embalo de ataques a Cid por falas contra Sarto. Também do Pros, o vereador Bruno Mesquita chegou a questionar a saúde e a vitalidade do senador.

"Ele está com algum CID (Classificação Internacional de Doenças), aquela simbologia da saúde. Ele deve estar com algum problema. Essa casa de descanso pra ele na Meruoca não está dando bem, ele não fala mais alhos com bugalhos. O senador Cid é motivo pra gente hoje fazer piada", disse Bruno Mesquita.

Também fez a defesa de Sarto e acompanhou as críticas a Cid o vereador PP Cell (PSD). "Quando você faz uma caridade para um irmão, você não precisa dizer que fez. Tenho aprendido que na política é o contrário, o que você faz você tem que dizer que fez", disse, depois de citar passagem bíblica.

Defesa de Cid

Dois parlamentares do PDT ainda saíram em defesa de Cid. A vereadora Enfermeira Ana Paula, ainda no começo da discussão, fez referência à ida à Brasília na terça, na qual esteve acompanhada do senador.

"Não tenho palavras para agradecer ao senador Cid Gomes pela destreza, pela habilidade, pela parceria e pelo compromisso que teve conosco ao abrir todas as portas possíveis para a enfermagem cearense e brasileira", pontuou.

Já o vereador Júlio Brizzi lamentou a sequência de críticas. "Me deixa triste, porque o momento é de ter maturidade, de ter responsabilidade", disse.

"Queria me solidarizar com o senador pelas palavras que foram deferidas. É senador, foi o melhor governador, tive a honra de trabalhar com ele, é um monstro. É um cara que todo mundo sabe, não tem que provar nada na gestão pública. A gente precisa respeitar, por mais divergências que tenha. Ele é tão relevante que a sessão inteira foi para falar do Cid", acrescentou Brizzi, fazendo elogios, na sequência, também a Roberto Cláudio.

Após o discurso, no qual defendeu que o PDT resolvesse suas diferenças dentro do partido e encerrasse o impasse com o PT, Brizzi foi chamado de "ingrato" por Carlos Mesquita.

Desde as eleições, o PDT está dividido entre apoiar a gestão de Elmano no Governo do Estado e fazer oposição, o que tem sido defendido por ala ligada principalmente ao ex-prefeito Roberto Cláudio, derrotado na disputa de 2022. Na quinta-feira (2), está prevista uma reunião do Diretório Municipal do partido em Fortaleza.

O senador foi procurado através da assessoria, mas não vai se manifestar.