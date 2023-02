Apesar de 'contradições', Sarto defende relação com Elmano e fala sobre postura de Roberto Cláudio

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), voltou a comentar a reaproximação de parte do seu grupo político com o PT e o Governo do Ceará após tensão ao fim das eleições. Ele disse, nesta segunda-feira (27), que apesar de existirem "divergências" e "contradições", é importante respeitar a relação institucional com o governador Elmano de Freitas (PT).

O prefeito também defendeu a postura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que tem feito críticas à gestão de Elmano e defendido que o partido adote uma postura de "oposição crítica" ao governo.

Ao comentar a aproximação com Elmano em atos públicos, Sarto destacou que um gestor deve ter "prudência" e "responsabilidade". Ele e Elmano estiveram juntos na manhã desta segunda-feira (27), em um posto de vacinação, para divulgar o início da aplicação da dose bivalente contra a Covid-19.

"Eu sou prefeito de todos os fortalezenses, o Elmano é governador de todos os cearenses. Então, o que aponta o normal, em todos os seus conceitos e quadrantes, é que a gente tenha uma relação institucional para preservar", disse.

Impasses no PDT

Na quinta-feira (23), o PDT fez a primeira reunião do ano, em Fortaleza, para tratar da estratégia do partido. Uma das pautas foi o apoio ou oposição ao Governo do Estado, tema que tem dividido pedetistas. Parte dos integrantes da legenda já compõe o secretariado e a base governista no Poder Legislativo.

Questionado se as agendas em conjunto com Elmano são resultado do avanço dos diálogos no PDT, Sarto afirma que as conversas dão frutos. "(Há) Divergências, sim. Existem contradições, mas a minha responsabilidade como prefeito - creio que a responsabilidade do Elmano como governador (também), como ele bem falou - é de fazer uma gestão respeitando a institucionalidade", disse o prefeito

Como um dos principais aliados do ex-prefeito Roberto Cláudio e alvo da oposição petista na Capital, Sarto defende a posição do seu antecessor em cobrar que o PDT mantenha independência em relação à gestão estadual.

"Seria muito estranho se de repente, sem que se desse tempo ao tempo, houvesse uma guinada radical na posição do ex-prefeito. É plenamente compreensível (estar na oposição)", afirmou.

O que diz o governador

Ao comentar a reaproximação com quadros do PDT, o governador Elmano de Freitas deu como exemplo divergência e "pluralidade" de pensamento dentro do próprio PT.

"Eu vejo que muitas vezes tive posições diferentes de outros companheiros do meu partido. Acho natural que os partidos grandes também tenham posições diversas. Nós temos que aprender que a democracia não é um sistema em que todo mundo concorda, ao contrário, é saber conviver com pensamentos diferentes", disse o governador.