Moraes rebate críticas e nega condenação de 'velhinhas com a Bíblia na mão' no STF

Durante o julgamento de questões preliminares sobre as denúncias contra os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), negou que a Corte esteja condenando "velhinhas com a Bíblia na mão". A declaração foi uma resposta às críticas sobre as decisões do tribunal nesses casos. As informações são do g1.

Moraes classificou como "narrativa inverídica" a alegação de que pessoas inocentes estariam sendo punidas pelo STF. Segundo ele, as imagens dos ataques às sedes dos Três Poderes demonstram que ninguém estava "passeando" nos locais no dia dos atos. O ministro também criticou discursos comparando o julgamento a teorias conspiratórias.

“Se cria uma narrativa, assim como a de que a Terra seria plana, de que o Supremo Tribunal Federal estaria condenando ‘velhinhas com a Bíblia na mão’ que estariam passeando num domingo ensolarado pelo STF, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso”. Alexandre de Moraes Ministro do STF

O ministro apresentou um balanço das condenações relacionadas ao caso, destacando que, das 497 ações penais julgadas, 240 pessoas receberam penas de um ano de prisão. Além disso, 102 condenados tiveram penas de 14 anos, 58 receberam 16 anos e seis meses de prisão, e 44 foram sentenciados a 17 anos ou mais.

O julgamento atual trata de questões técnicas antes da análise do mérito das denúncias. O STF vem sendo alvo de críticas por parte de grupos políticos e de defesa dos réus, que contestam a condução dos processos e as penas aplicadas. Entretanto, Moraes reforçou que todas as decisões são baseadas em provas e no envolvimento direto dos condenados nos ataques.

