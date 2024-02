Chiquinho Feitosa pretende disputar vaga do Senado em 2026 pelo Republicanos: 'Me preparo para isso'

Há um ano na presidência do Republicanos Ceará, o ex-senador Chiquinho Feitosa revelou pretensão de disputar uma vaga para o Senado em 2026. Isso é assunto a ser discutido na base governista e envolve negociação com nomes do PT, PSB, MDB e outros, segundo ele. Mesmo que a candidatura ao Senado decline, é vontade do dirigente disputar outro cargo eletivo nas próximas eleições gerais.

A declaração foi dada à Live do PontoPoder nessa quinta-feira (8). "Pretendo ser candidato nas eleições de 2026, não sei a quê. Dependendo do desenrolar das coisas, na verdade, a minha pretensão é de ser candidato a senador, mas vamos ver como ficam as coisas. Me preparo para isso, estamos crescendo o partido, nos organizando, fazendo esse dever de casa necessário para quem vislumbra uma situação como essa", disse Chiquinho.

No próximo pleito geral, duas vagas de Senado abrem no Ceará, com o término dos mandatos de oito anos de Cid Gomes (PSB) e de Eduardo Girão (Novo). A outra cadeira foi preenchida em 2022, com a eleição de Camilo Santana (PT) que, licenciado para assumir o Ministério da Educação (MEC), foi substituído pela primeira-suplente Augusta Brito (PT).

O cenário abre uma disputa no bloco governista e na oposição, demandando tratativas já relacionadas às eleições municipais de 2024. Quanto a Cid e Girão, por exemplo, ainda não há declarações públicas sobre uma possível tentativa de reeleição em 2026, mas são possibilidades.

Os dois, inclusive, participam ativamente das disputas relacionadas a outubro deste ano: Cid maneja um robusto grupo político e coordena tratativas nos municípios cearenses, enquanto Girão é ligado ao grupo de oposição e coloca-se como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza.

Eleições ao Senado

Diferentemente da votação para vereadores e deputados, eleitos em sistema proporcional, os senadores são escolhidos pelo voto majoritário. Assim, é eleito o candidato que obtiver o maior número dos votos apurados no estado em que concorre.

Com o aval das urnas, eles assumem um mandato de oito anos, apesar de as disputas para o Senado acontecerem a cada quatro. Dessa forma, os 81 quadros da Casa Alta são renovados em um terço ou dois terços a cada eleição. Em 2026, serão eleitos 54 novos parlamentares para o Senado.