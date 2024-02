Sem candidatura própria em Fortaleza, foco do Republicanos é aumentar bancada de vereadores

Em corrida para eleger vereadores e prefeitos pelo Ceará, o Republicanos não deve lançar candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza, segundo afirma o presidente estadual da legenda, Chiquinho Feitosa. As tratativas na Capital pelo aumento da bancada na Câmara Municipal estão sob responsabilidade do vereador Ronaldo Martins, representante na Casa, junto a Veríssimo Freitas.

“Em Fortaleza, o Republicanos não terá candidato próprio. O Republicanos prepara uma chapa de vereadores encabeçada pelo Ronaldo Martins, que é um puxador de votos, tirou mais de 30 mil votos na eleição passada para vereador e tirou mais 100 mil para deputado federal (em 2022)”, disse o dirigente em entrevista à Live do PontoPoder, nessa quinta-feira (8).

Nas últimas eleições gerais, Martins tirou mais de 100 mil votos, mas não foi eleito à Câmara Federal devido ao quociente partidário do Republicanos no sistema proporcional, insuficiente para ocupar cadeira na bancada cearense. Já em 2020, foi líder em votos para a Câmara Municipal de Fortaleza e responsável por fortalecer o cálculo para a eleição do então correligionário Carmelo Neto, hoje deputado estadual pelo PL.

A última eleição disputada pelo Republicanos à Prefeitura de Fortaleza foi em 2016, também com Ronaldo Martins. À época, a legenda ainda se chamava Partido Republicano Brasileiro (PRB), nomenclatura que mudou em 2019. Em 2020, já com nova denominação, o partido compôs coligação pela eleição de Capitão Wagner (à época, do Pros) ao Executivo. Na primeira oportunidade, Roberto Cláudio (PDT) foi eleito, enquanto na segunda a vitória foi de José Sarto (PDT).

Mesmo sem pretensão de ter candidatura própria na Capital, o partido deve encabeçar chapa em outros municípios da Região Metropolitana, como Itaitinga. Lá, o nome acertado é de Machidovel Trigueiro Filho.

Posição em Fortaleza

Segundo Chiquinho, o partido apoiará a escolha de Evandro Leitão como candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, reforçando a base governista de Elmano de Freitas (PT). A posição não representa veto a outros petistas, como a deputada federal Luizianne Lins, garante o ex-senador.

“Com essa turma, queremos estar em Fortaleza. A princípio, na condição de pré-candidato, a gente torce pelo nome do Evandro. Sem veto. Se a escolha for Luizianne, ela é minha queridíssima amiga, e eu vou ficar muito feliz de votar nela com toda força, determinação e afinco, nosso partido estará com ela”, disse.

Caso haja possibilidade de a sigla indicar um nome para vice na chapa petista, Chiquinho indica que pode ser uma mulher. Nessa perspectiva, as opções são Cristiane Leitão, esposa de Evandro e presidente do Republicanos Mulher do Ceará, e Andressa Martins, esposa de Ronaldo Martins e presidente do Republicanos Mulher de Fortaleza.

Chiquinho também levantou a possibilidade de apoiar uma pré-candidatura do PSB na Capital, na figura da ex-governadora Izolda Cela. A secretária-executiva do Ministério da Educação também é cotada em Sobral, seu berço político. Sem partido desde 2022, ao romper com o PDT, ela se filiou à sigla socialista no último fim de semana, seguindo o senador Cid Gomes.

“Se a escolha for pela Izolda, estaremos da mesma maneira. Mas meu candidato número um, se você me perguntar, eu vou dizer que é o Evandro”, comentou, ainda.