Evandro Leitão enviará, amanhã, extinção da taxa do lixo para Câmara de Fortaleza 

Promessa de campanha, a revogação da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU) — conhecida popularmente como "taxa do lixo" — será o "primeiro ato" da nova gestão à frente da Prefeitura de Fortaleza. Evandro Leitão (PT) deve enviar para a Câmara de Fortaleza o pedido amanhã (2).

O prefeito de Fortaleza já tinha prometido que acabaria com a taxa do lixo. O ato acontece antes mesmo da reforma administrativa municipal. A coluna apurou que o projeto já está pronto, inclusive com o impacto financeiro.

Mais cedo, o novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB) confirmou, que vai convocar uma sessão extraordinária ainda neste mês para votar a revogação da Taxa do Lixo.

O prefeito vai ver as questões legais para mandar a mensagem para a Câmara, convocar uma extraordinária e a gente votar pela revogação. É isso que a população espera do prefeito e da Câmara Municipal. A ideia é que (a votação) seja em janeiro ainda, não tem uma data, mas a ideia é que seja em janeiro", disse o vereador durante posse.

A taxa do lixo foi aprovada em dezembro de 2022, em um placar apertado que dividiu até a base do ex-prefeito Sarto. Ao todo, foram 20 votos favoráveis contra 18.

A medida foi sancionada no mesmo mês e começou a ser cobrada em Fortaleza em 2023. À época, a Justiça chegou a suspender, liminarmente, o recolhimento do tributo pela Prefeitura de Fortaleza, mas a decisão foi revogada e a legalidade da taxa reconhecida.