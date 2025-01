Presidente da CMFor, Léo Couto confirma sessão extraordinária em janeiro para votar o fim da Taxa do Lixo em Fortaleza

Novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB) confirmou, nesta quarta-feira (1º), que deve convocar uma sessão extraordinária ainda neste mês para votar a revogação da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU) — conhecida popularmente como "taxa do lixo".

Promessa de campanha do prefeito eleito Evandro Leitão (PT), a medida deve ser um dos primeiros atos da nova gestão. A expectativa é que a medida passe com facilidade na Casa.

"O prefeito vai ver as questões legais para mandar a mensagem para a Câmara, convocar uma extraordinária e a gente votar pela revogação. É isso que a população espera do prefeito e da Câmara Municipal. A ideia é que (a votação) seja em janeiro ainda, não tem uma data, mas a ideia é que seja em janeiro" Léo Couto (PSB) Presidente da CMFor

A taxa do lixo foi aprovada em 2022 e está em vigor desde 2023. O tributo gerou resistência na população, sendo um dos principais temas das propostas de opositores ao ex-prefeito José Sarto (PDT) durante a campanha pela Prefeitura de Fortaleza de 2024.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), obtidos pelo Diário do Nordeste via Lei de Acesso à Informação (LAI), quase 70 mil pessoas foram incluídas na Dívida Ativa pela Prefeitura por não terem pago a taxa em 2023.

'Momento emblemático'

A revogação da taxa, inclusive, deve ser um momento "emblemático" para o novo presidente do Legislativo Municipal, eleito nesta quarta (1º). Ele foi um dos vereadores de Fortaleza que se posicionou contra a implementação do novo tributo, motivo que levou ao rompimento com o então gestor da Capital, José Sarto (PDT), no fim de 2022.

"Eu posso falar com muita propriedade: vai ser um momento emblemático para mim, já que nós lutamos tanto, discutimos tanto sobre a taxa do lixo, que era uma taxa ilegal, imoral", destacou.

A taxa do lixo foi aprovada em dezembro de 2022, em um placar apertado que dividiu até a base do ex-prefeito Sarto. Ao todo, foram 20 votos favoráveis contra 18. Na época, Léo Couto era vice-líder do pedetista na Casa e deixou o cargo por divergir da matéria.

A medida foi sancionada no mesmo mês e começou a ser cobrada em Fortaleza em 2023. À época, a Justiça chegou a suspender, liminarmente, o recolhimento do tributo pela Prefeitura de Fortaleza, mas a decisão foi revogada e a legalidade da taxa reconhecida.