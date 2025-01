Reeleito em Juazeiro, Glêdson tem 'sentimento de maioria' entre vereadores na Câmara: 'O que não pode haver é sabotagem'

Primeiro prefeito reeleito para um mandato consecutivo em Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) revelou, nesta sexta-feira (3), ter o "sentimento de maioria" entre os vereadores da nova legislatura da Câmara Municipal. No primeiro mandato, ele iniciou a gestão com o apoio de apenas um parlamentar e a encerrou com três.

Em entrevista ao Diário do Nordeste durante visita ao Sistema Verdes Mares, Glêdson destacou que já conversou com todos os vereadores e com o novo presidente da Casa, Felipe Vasques (Agir), que não teria demonstrado interesse em fazer oposição. Por isso, ele contabiliza um total de 11 aliados, sendo seis eleitos por partidos de sua coligação e outros cinco "dispostos a dar gestos como se da base fossem". Dessa forma, ele teria a maioria (11 de 19) para aprovar matérias importantes para o município.

"Na verdade, são seis da nossa coligação, mas eu tenho conversado com o próprio presidente, que não foi eleito na minha base, mas ele também disse que não quer fazer oposição. Ele, por sua vez, já exerce uma liderança natural entre os seus pares, que também temos conversado. Então, não posso precisar um número, até porque ninguém chega para você dizendo 'eu sou base ou eu sou oposição', mas eu sinto um sentimento de maioria tranquilamente" Glêdson Bezerra (Podemos) Prefeito de Juazeiro do Norte

O gestor da cidade-polo da região do Cariri ressaltou, ainda, que respeita a independência entre os Poderes e não observa "críticas construtivas" de parlamentares como ataques.

"Eu vejo o Poder Legislativo, acima de tudo, como fiscalizador. Quando a Câmara fiscaliza, ela ajuda o trabalho do prefeito e dos demais colaboradores. Então, às vezes eu recebo uma crítica pesada, construtiva e tudo, mas alguém possa achar que isso é coisa de oposição, ataque. Na minha opinião, não é", explicou

Porém, ele frisou que não aceitará "sabotagem".

"Agora, o que não pode haver é sabotagem, como deixar de votar uma matéria porque não é da base" Glêdson Bezerra (Podemos) Prefeito de Juazeiro do Norte

Visita ao Palácio da Abolição

Glêdson Bezerra esteve nesta sexta-feira (3) em Fortaleza, no Palácio da Abolição, para participar de evento de assinatura de ordem de serviço da Cagece para Juazeiro. A medida faz parte da implementação da rede de esgotamento sanitário na cidade. O convite para participar do evento partiu do Governo do Estado, ao qual o gestor da região do Cariri faz oposição.

Todavia, ele disse que "quer a presença institucional" do governador Elmano de Freitas (PT), frisando a importância do evento. No dia 16 deste mês, ele deve voltar à Capital para apresentar todas os projetos pendentes que precisam de repasses do Estado.

"Então, o governador, com a sua sensibilidade, sua maturidade política, vai encontrar um prefeito que veio aqui hoje dar um gesto de ‘eu quero a sua presença, governador, institucional’. Se nós não somos aliados políticos, mas institucionalmente, nós devemos ser parceiros, e eu acho que ele vem", frisou.