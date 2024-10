Após reeleição histórica em Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra diz que buscará apoio de Elmano

Glêdson Bezerra (Podemos) celebrou a vitória nas urnas em Juazeiro do Norte. O fato é histórico já que a cidade terá pela primeira vez um prefeito reeleito. Ele informou que, como ato inicial do próximo mandato, vai buscar apoio do governador Elmano de Freitas (PT), que deu suporte ao candidato derrotado Fernando Santana (PT).

"Vamos buscar o governador do Estado do Ceará. Meu primeiro ato oficial é pedir a ele [governador Elmano] uma audiência com muita humildade, dizer que o povo de Juazeiro [do Norte] precisa dele. E estamos aqui para servir e reconhecer todo o trabalho que ele fizer", pontuou Bezerra.

O prefeito reeleito e Elmano de Freitas são de grupos políticos de oposição: "A minha responsabilidade está lá em cima, vou ter que trabalhar cada vez mais em consideração da resposta das urnas".

'Venceu o povo de Juazeiro do Norte'

Glêdson reiterou que a vitória foi do "povo de Juazeiro do Norte". Ele reforçou que "vale a pena ser honesto, tentar fazer o certo, não tentar fazer conchavos".

Ele citou que sua campanha foi "simples" e sem muitos líderes políticos, ao contrário de Fernando Santana, do PT, seu adversário direto nas urnas. "Se eu fizer um bom trabalho, é bom para todos nós. E eu tenho fé que vou fazer muito bem feito", diz.

Como prioridade, Glêdson diz que vai continuar focando em saúde e educação, e olhar mais para a infraestrutura da cidade, que necessita de uma repaginada.