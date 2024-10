Eduardo Girão anuncia apoio a André Fernandes no segundo turno para a Prefeitura de Fortaleza

Após ter sido derrotado no primeiro turno das eleições municipais de 2024 em Fortaleza, o senador Eduardo Girão (Novo) anunciou apoio a André Fernandes (PL) no segundo turno. Ele ficou em 5º lugar na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, com 1,06% dos votos válidos e falou em “boicote flagrante do 'sistema'” contra sua candidatura.

“Conte comigo, André Fernandes, e vamos à vitória! Que a verdade, a Justiça e o bom senso prevaleçam em Fortaleza, no Ceará e na nossa Nação”, escreveu Girão, na legenda de uma foto publicada no Instagram em que aparece ao lado de André Fernandes e do também candidato Capitão Wagner (União).

Veja também PontoPoder Pela primeira vez na história prefeito de Fortaleza está fora de disputa pela reeleição PontoPoder PT volta a disputar 2º turno em Fortaleza após 12 anos

Na postagem, o senador agradeceu aos eleitores que votaram nele e afirmou que não foram discutidas propostas para a Capital durante a campanha. “Infelizmente interesses pessoais ficaram acima dos públicos”. Girão ainda criticou a candidatura de Evandro Leitão (PT) e as gestões petistas no governo do Estado e na Presidência da República.

“Mas tenho muita fé e esperança que não sucumbiremos às trevas e às sombras com o Evandro Leitão, recém-convertido ao PT, à frente do executivo municipal. Esse seria o pior cenário possível, já que o fortalezense está sofrendo muito com os petistas tanto na esfera federal quanto na estadual onde o crime, a vingança e a irresponsabilidade fiscal imperam sem piedade contra nossa população”, afirmou.