'O improvável terminou em primeiro lugar', comemora André Fernandes sobre resultado do 1º turno

O candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), que obteve 40,20% dos votos válidos neste domingo (6) de eleição, destacou em entrevista, após o resultado das urnas que, embora, segundo ele, fosse encarado como um candidato “improvável pelos políticos que estão aí, terminou em primeiro lugar”.

André é estreante na disputa pelo Paço Municipal e largou na frente na corrida eleitoral. Ele concorrerá no segundo turno com Evandro Leitão (PT) que obteve 34,33% dos votos.

Desde o início da noite, André comemora o resultado da apuração em seu comitê central do Lagamar. Em entrevista coletiva, agradeceu o resultado e questionado sobre os apoios já manifestados pelos demais candidatos, apontou que o senador Eduardo Girão (Novo) - que também disputou a Prefeitura de Fortaleza e obteve 1,06% - foi um dos que já declarou que irá apoiá-lo.

Veja também PontoPoder Quem concorre ao 2º turno para a Prefeitura de Fortaleza? Veja cenário das eleições PontoPoder André Fernandes: conheça o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024 PontoPoder André Fernandes faz aceno para o 2º turno: 'Quem quiser nos apoiar, será bem-vindo'

Sobre o Capitão Wagner, candidato que ficou em 4º lugar, com 11,40% dos votos válidos, e que durante a campanha chegou a ter embates mais intensos com o postulante do PL, André afirmou que “mais importante que o apoio do Capitão Wagner é o do eleitor do Capitão Wagner, mas obviamente buscarei conversas com ele”.

Apoio de vereadores

Também mencionou, sem detalhar nomes, que “muitos vereadores ligados ao prefeito Sarto já ligaram e estarão conosco neste segundo turno. Se fizermos uma soma de quem não quer o Evandro Leitão como prefeito de Fortaleza, a gente passa de 60%”.

Legenda: O candidato do PL discursou para apoiadores e aliados em cima de um paredão Foto: Ismael Soares

André enfatizou que “qualquer apoio que vier para o nosso lado nesse segundo turno será muito bem vindo”, mas acrescentou que “não fará acordos em troca de cargos ou em troca de secretarias”.

Quanto à participação de Jair Bolsonaro (PL) na campanha neste segundo turno, o candidato do PL declarou que o ex-presidente deve estar, mas que sua mobilização não terá como foco a polarização entre o presidente Lula (PT) e Bolsonaro.