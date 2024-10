André Fernandes faz passeata com apoiadores e diz não ter veto de apoio em eventual 2º turno

Às vésperas do primeiro turno das eleições municipais, o candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), foi para a Praça José de Alencar, no Centro da Capital cearense, neste sábado (5), para dar início ao último dia de campanha. O prefeiturável esteve acompanhado de apoiadores e de aliados. À reportagem, ele fez um balanço da campanha e disse não ter veto quanto a alianças caso o eleitorado decida por um segundo turno.

(A campanha) não teve ponto fraco. O ponto forte é que o povo aderiu e vamos vencer. A gente só não vai para o segundo turno se a gente ganhar no primeiro. Quem quiser nos apoiar será bem-vindo. André Fernandes Candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza

A atividade ocorreu em frente ao Teatro José de Alencar. Na ocasião, André tirou fotos e abraçou populares. Uma “bicicleta de som” animou os apoiadores, que se concentraram no local desde o início da manhã. André chegou ao local por volta das 10h45. O vereador Inspetor Alberto (PL) e o presidente estadual do partido e deputado estadual, Carmelo Neto (PL), marcaram presença na praça.

A posição do candidato ao Executivo foi reforçada pelo dirigente do PL Ceará. “A campanha foi muito positiva, o crescimento do nosso prefeito, André Fernandes, foi gigantesco. Ele conseguiu crescer muito e contagiar a cidade. A tendência é de vitória, espero que no primeiro turno. Mas, se houver segundo turno, tenho certeza que estaremos lá para obter vitória e libertar Fortaleza”, argumentou Carmelo Neto.

Considerando a realização de outro turno, ele completou: “Qualquer apoio realmente será bem-vindo. É importante agregar, somar forças. Aqueles que toparem se opor ao inimigo que for para o segundo turno, no caso contra o André, será bem-vindo no nosso palanque”. O presidente da legenda destacou ainda que a articulação da campanha esperar o resultado para tecer eventuais conversas visando alianças.