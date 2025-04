Evandro afirma que Guimarães 'tem todo o direito' de tentar Senado, mas decisão passa por 'discussão interna'

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), falou sobre uma das pré-candidaturas do Partido dos Trabalhadores ao Senado Federal em 2026. Ele elogiou o líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), mas reforçou que a decisão sobre as vagas na chapa das eleições do próximo ano passa por "discussão interna".

"O deputado José Guimarães é um grande parlamentar, uma referência dentro do nosso partido, uma pessoa que tem uma larga folha de serviços prestados ao estado do Ceará e, porque não dizer, ao Brasil, e tem todo o direito de pleitear o seu nome para ser um dos nossos candidatos ao Senado Federal". Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

"Acho mais do que natural, mas isso também passa por uma discussão interna", ressaltou o prefeito de Fortaleza durante a Live PontoPoder, nesta quinta-feira (10).

Guimarães não é o único pré-candidato ao Senado Federal dentro do Partido dos Trabalhadores. A também deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), teve a pré-candidatura a senadora lançada na última segunda-feira (7).

Evandro Leitão, no entanto, não citou Luizianne na resposta — apesar de ter sido perguntado sobre ambos os pré-candidatos do PT ao Senado. Evandro e Luizianne disputaram internamente, em 2024, a vaga de candidato à Prefeitura de Fortaleza.

O prefeito reforçou ainda a crença na construção de uma "unidade" dentro do partido para a decisão sobre o processo eleitoral de 2026. "Agora, temos que ter humildade, saber ouvir e, em alguns momentos, dar um passo para trás, para depois dar dois, três para frente. Acredito muito que a gente possa chegar a essa unidade e, tomara deus, que a gente possa", disse.

Pré-candidatos ao Senado Federal

A disputa por uma das vagas da chapa governista ao Senado Federal não está apenas entre os dois petistas. Lideranças de outros partidos que integram o Governo Elmano de Freitas (PT) também têm manifestado o desejo de concorrer, em 2026, ao Senado, ou têm sido apontados por aliados.

Entre eles, estão o deputado federal Eunício Oliveira (MDB), o deputado federal Júnior Mano (PSB), o presidente do Republicanos Ceará, Chiquinho Feitosa e o chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira.

O senador Cid Gomes (PSB), por outro lado, tem falado que não deve ser candidato à reeleição, apesar de manifestações de apoio de um dos principais líderes do grupo governista, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana (PSB).

Cid, na verdade, manifestou apoio a candidatura de Júnior Mano ao Senado, revelando que assumiu compromisso com o deputado federal antes da filiação de Mano ao PSB.