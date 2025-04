Justiça barra atuação de autarquia ambiental criada pela Prefeitura de Guaramiranga

Na decisão, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual , o juiz Daniel Gonçalves Gondim apontou que o município, comandado pela prefeita Ynara Mota, que propôs a ação, não comprovou capacidade técnica, administrativa e financeira para assumir as funções ambientais que são, por padrão, executadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Segundo a sentença, a autarquia foi criada ainda sem a devida anuência do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) e sem consulta ou autorização da própria Semace, o que configura descumprimento às normas do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). A estrutura mínima exigida para esse tipo de transferência de competência – como equipe qualificada e estrutura de fiscalização – também não foi apresentada.