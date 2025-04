Em quatro meses, Ceará teve dois prefeitos presos e um foragido por suposto vínculo com facções criminosas

Nos últimos quatro meses, o Ceará enfrenta uma escalada de casos que evidenciam a interferência de facções criminosas no cenário político e eleitoral do Estado. Desde janeiro, dois prefeitos foram presos e um terceiro permanece foragido, todos com suspeita de envolvimento com organizações criminosas. Agora, o caso do prefeito de Santa Quitéria ganha novo desdobramento com a aceitação da denúncia em uma Ação Penal Eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).