Funcionárias da Prefeitura de Massapê, no Ceará, são presas após furto de equipamentos do CAPs

Duas funcionárias do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Massapê, no interior do Estado, foram presas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na manhã da última terça-feira (31), suspeitas do crime de peculato após furtarem equipamentos do órgão público.

Segundo a PMCE, a prisão aconteceu após uma representante legal das secretarias municipais de Saúde e Educação apresentar vídeos indicando o envolvimento das funcionárias do CAPS no furto.

As suspeitas foram localizadas e presas durante diligências. Foram recuperados três aparelhos de ar-condicionado, dois notebooks, um monitor, um teclado, um mouse e outros itens pertencentes à instituição, que é voltada à assistência de saúde mental.

Os objetos recuperados e as suspeitas foram conduzidos à Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuadas com base no artigo 312 do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de peculato.

Prefeito eleito se manifesta

Ainda na terça-feira (31), o prefeito eleito Ozires Pontes (PSDB) usou as redes sociais para lamentar o caso. "Estão roubando o patrimônio público, as coisas da Prefeitura. Eu nunca vi isso em Massapê, nunca vi isso no Ceará e muito menos no Brasil. Eu nunca vi isso. Os funcionários que eram para cuidar largaram os seus postos", disse, em vídeo publicado no Instagram.

Ozires disse ainda que chegou a contratar seguranças para impedir novas ações no local. "Hoje [31/12] eu não posso botar ninguém para trabalhar porque ainda é a gestão antiga, mas como cidadão eu posso fazer uma coisa: eu contratei mais de 40 seguranças. Eles não podem entrar nos prédios públicos, mas podem ficar na calçada. Vou pagar do meu bolso cada segurança desse e eles vão ficar agora até a gente assumir na calçada de olho atento para evitar que essas pessoas que estão fazendo isso parem", destacou.

Em outra publicação, o prefeito eleito agradeceu à Polícia Militar após a prisão das suspeitas. "Agradeço a atuação da nossa Polícia Militar. É muito decepcionante pessoas da nossa cidade, de famílias que nasceram e se criaram aqui, roubando o patrimônio público", escreveu.

