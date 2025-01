Prefeito Roberto Filho, vice Francisco das Frutas e vereadores de Iguatu são empossados

O prefeito Roberto Filho (PSDB) e o vice-prefeito Francisco das Frutas foram empossados no comando da Prefeitura de Iguatu, na tarde da quarta-feira (1º). Eles foram eleitos em uma chapa de oposição ao ex-gestor, Ednaldo Lavor (PSD), que não compareceu à cerimônia.

Roberto Filho foi eleito com 49,29% (29.069) votos, em outubro do ano passado. Após a posse, ele declarou, em entrevista à Verdinha FM 92,5, que recebeu o município com as contas bloqueadas por conta de atrasos no pagamento de precatórios devidos pela administração da cidade. Por esse motivo, servidores municipais estão com os salários em atraso.

"As contas do município estão bloqueadas, servidores em atraso, tudo por conta de um precatório antigo que bloqueou as contas de Iguatu. Mas nós temos certeza e fé que, com muito trabalho, nós vamos resolver isso. Essa semana ou na próxima eu já estarei indo a Fortaleza e a Brasília para buscar esse desbloqueio e para que a gente possa honrar os compromissos da Prefeitura, principalmente com os nossos servidores municipais que estão passando por um momento de muita tensão", ressaltou.

Na terça, os 17 vereadores da cidade também tomaram posse na nova legislatura da Câmara Municipal de Iguatu.

