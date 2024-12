Servidores públicos de Iguatu entram em greve geral após atraso do 13º salário e vão às ruas em protesto

Os servidores públicos do município de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, entraram em greve devido ao atraso do pagamento do 13º salário, que devia ter sido pago até a última sexta-feira (20). Os trabalhadores foram às ruas na manhã desta segunda (23) para protestar pelo transtorno e pedir explicações da Prefeitura.

Em nota oficial divulgada nesse fim de semana, a Prefeitura de Iguatu pontuou que o salário dos professores foi pago, mas um bloqueio de recursos impediu o pagamento para o restante do quadro de pessoal. “Sucessivos bloqueios”, definiu a gestão, informando que o bloqueio mais recente ocorreu justamente em 20 de dezembro.

“Contudo, devido às recorrentes constrições judiciais, os pagamentos referentes ao 13º salário das demais categorias de servidores permanecem pendentes, aguardando o desbloqueio, bem como a liberação de novos recursos, o que esperamos ocorra com a maior brevidade”, diz nota.

”Fomos surpreendidos com o não pagamento, então é uma situação lamentável, onde todos os servidores e servidoras se planejam para passar um Natal, um ano novo melhor, e hoje nós estamos nessa situação [...] estamos aqui, pois é a única forma que a gente encontra nesse momento, é de denunciar esse descaso que os servidores e as servidoras estão passando”, informou a presidente do Sindicato, Sayonara Fernandes, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Sayonara pontua que há o diálogo com a gestão, e que eles chegaram a receber extratos explicando os bloqueios, mas a situação não é justa com os servidores “que honraram seus compromissos" com o trabalho: "A gente entende que essa conta não é do servidor. A greve vai continuar até todos os servidores receberam o seu 13º salário".

Município diz adotar medidas

Ainda por nota oficial, a Prefeitura informou que os problemas com os bloqueios acontecem desde o pagamento dos precatórios, e que medidas cabíveis têm sido tomadas, “priorizando a continuidade dos serviços essenciais e a regularização dos pagamentos”.

“Novos requerimentos estão sendo protocolados junto às autoridades competentes, buscando a suspensão dos bloqueios e a liberação de recursos para honrar os compromissos com servidores e fornecedores, em total conformidade com a legislação vigente”, diz a gestão municipal de Iguatu.