Tempo firme ou chuva? Veja a previsão do tempo para a noite de Natal no Ceará

O cenário da celebração do Natal 2024 deve ser de céu limpo na noite de véspera, na terça-feira (24), de modo geral para os municípios cearenses, conforme a previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Apesar disso, chuvas isoladas estão previstas durante os próximos dias.

Em Fortaleza, para o dia 24, há previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada ao amanhecer, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na véspera, a temperatura mínima será de 25°C e a máxima de 31°C. Em Iguatu, no Centro-Sul do Estado, também há previsão de chuvas isoladas para a terça (24).

Já em Ipueiras, no Sertão de Crateús, a previsão do tempo indica a presença de muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Por lá, a temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 35°C - amplitude térmica de 15°C.

Em Icapuí, no Litoral Leste, conhecida pelas praias, deve ter muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas. A mínima será de 23°C e a máxima de 32°C

No Natal, não há previsão de precipitações para a maior parte do Estado e as chuvas isoladas ficam em parte do litoral e na Região Norte, por exemplo. Na capital cearense, o céu deve ter muitas nuvens e chuvas isoladas.

Início da semana

As chuvas previstas acontecem por condições locais (temperatura, umidade e relevo) e áreas de instabilidade provenientes do oceano e do leste do Nordeste do Brasil, segundo análise da Funceme.

Estão previstos eventos de chuvas isoladas no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns durante a noite deste domingo (22) e madrugada de segunda (23).

Além disso, durante a madrugada e manhã de segunda (23) e terça (24), há baixa possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral do Pecém e do Litoral de Fortaleza na madrugada e manhã de segunda.

Confira a previsão do tempo no Ceará por turnos:

Domingo (22)

Madrugada: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. Manhã: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. Tarde: Céu sem nuvens em todas as macrorregiões.

Céu sem nuvens em todas as macrorregiões. Noite: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Segunda-feira (23)

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada.

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada. Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens. Tarde: Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens. Noite: Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

Terça-feira (24)