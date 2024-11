Expectativa para 2025 é de chuvas na média ou acima da média no Ceará, dizem meteorologistas

Em 2025, o Ceará deve registrar chuvas na média ou acima da média. Esse foi o prognóstico de três meteorologistas durante evento promovido pela Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec) neste sábado (23).

A entidade convidou referências nacionais para falar sobre as expectativas para a quadra chuvosa no estado no próximo ano, como forma de oferecer informações além das divulgadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) — que indica 45% de chances de chuvas abaixo da média entre dezembro e fevereiro. Os meteorologistas têm prognósticos mais positivos para o Ceará.

Veja também Ceará Ceará tem 45% de probabilidade de chuvas abaixo da média na pré-estação, aponta Funceme Egídio Serpa Funceme dá más notícias sobre chuvas em 2025

Engenheiro agrícola e especialistas em análise de dados climáticos, Antoniane Arantes pontou que deve ser "um ano de normalidade". Ele é o responsável pelo boletim de hidrometeorologia do Estado de São Paulo (CATI-SAA/SP).

Segundo ele, o volume de chuvas deve ser dentro da média e recomendou aos produtores rurais que acompanhavam um evento que realizassem plantios "dentro da normalidade das condições de chuvas da sua região". "A expectativa é que tenhamos um ano de La Niña, portanto a gente espera que seja um ano de normalidade", disse.

Segundo informações do evento, o meteorologista, pesquisador e professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion discordou da previsão sobre a ocorrência de La Niña, mas também afirmou que o volume de chuvas no Ceará deve ser bom tanto no final de 2024 como em 2025.

Ele disse que não acredita que "haja condições para termos uma La Niña" e que as boas condições de chuvas no Ceará dependerão da interação de frentes frias dos hemisférios Norte e Sul. O especialista disse ainda que não acha que exista tendência para ocorrer secas severas nos próximos 10 anos no Ceará.

Meteorologista e fundador da empresa de previsão meteorológica Climaterra e do Canal do Tempo, Ronaldo Coutinho disse que o início de 2025 deve ter registro de chuvas acima da média, entre os meses de janeiro e março. No restante do ano, o volume de chuvas deve ser dentro da média.

Ele fez um alerta apenas para a região centro-sul do Ceará, que, segundo ele, pode apresentar variações significativas de índices pluviométricos.

Participaram do evento mais de 1 mil produtores rurais de todo o Ceará. Segundo o presidente da Faec, Amílcar Silveira, a intenção era oferecer mais dados para que seja possível fazer o planejamento da plantação e da colheita.

Trouxemos três dos principais especialistas em análises meteorológicas do Brasil para apresentar seus prognósticos e ajudar o produtor a tomar sua decisão. (...) No ano passado, a Funceme errou e resolvemos trazer outras opiniões", disse.