Guindaste pega fogo no Porto do Pecém e operador é resgatado sem ferimentos

Um dos guindastes do tipo MHC do Porto do Pecém, no Ceará, pegou fogo na tarde deste domingo (22). Um operador foi resgatado de imediato, sem ferimentos, e o fogo foi controlado pela brigada de incêndio, segundo informações da assessoria do Complexo do Pecém.

“Não houve vítimas nem danos ambientais, apenas danos materiais”, diz nota à imprensa. O Corpo de Bombeiros auxiliou a operação no município de São Gonçalo do Amarante.

A nota destaca ainda a responsabilidade social do complexo portuário: “Reforçamos o nosso compromisso com a segurança das nossas operações, sempre valorizando a vida dos nossos colaboradores e a preservação do meio ambiente”.