Um total de 26 mandados de prisão foram cumpridos na região Centro-Sul do Ceará, por suspeita de envolvimento com organização criminosa
Câmera de segurança de um dos locais flagrou a ação do jovem, que confessou ter contato com a ajuda de outras duas pessoas
A vítima era Antônio de Assis Bezerra, pai do ex-suplente de deputado federal e ex-vereador de Iguatu, Nelho Bezerra
Entre os condenados, estão um ex-secretário municipal e um ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Iguatu. Um réu foi absolvido e outros dois, morreram durante o processo criminal
Nova decisão foi proferida nesta segunda-feira (28)
Ferrovia está em construção no interior do Nordeste brasileiro há quase 20 anos
Projeto já chegou em 10 cidades cearenses
O Ministério Público Eleitoral, no entanto, argumenta que não há provas suficientes para incriminar prefeito e vice
Nesta semana, foi lançada a pedra fundamental do Porto Seco de Quixeramobim
Ferrovia terá infraestruturas adaptadas para grande volume de cargas variadas no interior do Nordeste