Foto de itens apreendidos em operação no centro-sul do Ceará

Segurança

Donos de supermercados no CE estão entre 26 alvos da Polícia por suspeita de lavagem de dinheiro para o CV

Um total de 26 mandados de prisão foram cumpridos na região Centro-Sul do Ceará, por suspeita de envolvimento com organização criminosa

Matheus Facundo 21 de Agosto de 2025
Colagem mostra, à esquerda, homem preso pela Força Tática da Polícia Militar suspeito de furtar equipamentos de empresas de provedores de internet e, à direita, objetos furtados em ações criminosas em Icó e de Iguatu

Segurança

Homem é preso suspeito de furtar equipamentos de provedores de internet no Interior do Ceará

Câmera de segurança de um dos locais flagrou a ação do jovem, que confessou ter contato com a ajuda de outras duas pessoas

Carol Melo 18 de Agosto de 2025
Fotos de fuzileiro naval preso por matar idoso no Ceará

Segurança

Fuzileiro naval é preso por planejar e executar morte de idoso após briga de trânsito no Ceará

A vítima era Antônio de Assis Bezerra, pai do ex-suplente de deputado federal e ex-vereador de Iguatu, Nelho Bezerra

Matheus Facundo 11 de Agosto de 2025
Imagem mostra o Forum Desembargador Boanerges de Queiroz Facó ao fundo, em Iguatu, e um agente de segurança em primeiro plano, com colete e segurando uma arma de fogo

Segurança

Acusados de torturar jovens que panfletavam contra prefeito no CE são condenados a 53 anos de prisão

Entre os condenados, estão um ex-secretário municipal e um ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Iguatu. Um réu foi absolvido e outros dois, morreram durante o processo criminal

Redação 07 de Agosto de 2025
Prefeito e vice de mãos dadas. Dois homens brancos e de terno azul

PontoPoder

Justiça Eleitoral mantém mandatos de prefeito e vice-prefeitos de Iguatu

Nova decisão foi proferida nesta segunda-feira (28)

Bruna Damasceno 28 de Julho de 2025
Foto que contém trabalhadores e máquinas em obras de construção da Ferrovia Transnordestina em Iguatu, no interior do Ceará

Negócios

Transnordestina começa a transportar grãos entre interior do Piauí e Iguatu em outubro

Ferrovia está em construção no interior do Nordeste brasileiro há quase 20 anos

Luciano Rodrigues 18 de Julho de 2025
Mulheres de costas durante as aulas do projeto

Opinião

Ceará cria 1º auxílio econômico do Brasil para mulheres vítimas de violência empreenderem

Projeto já chegou em 10 cidades cearenses

Foto frontal Bruna Damasceno
Bruna Damasceno 16 de Julho de 2025
Dois homens em destaque, usando ternos azuis, aparecem no centro da imagem, de mãos dadas e erguidas, em gesto de comemoração ou saudação. Ambos olham para frente e sorriem levemente. Ao fundo, outros homens trajando ternos assistem à cena, entre eles um homem de terno cinza e gravata vermelha. O ambiente é interno, com paredes brancas e iluminação clara, sugerindo um evento formal ou político.

PontoPoder

Justiça cassa prefeito e vice de Iguatu; gestores seguem no cargo até decisão final

O Ministério Público Eleitoral, no entanto, argumenta que não há provas suficientes para incriminar prefeito e vice

Ingrid Campos 11 de Julho de 2025
Elmano de perfil. Homem branco e grisalho

Opinião

Governador confirma instalação de portos secos em Iguatu e Missão Velha, no Ceará

Nesta semana, foi lançada a pedra fundamental do Porto Seco de Quixeramobim

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 09 de Julho de 2025
Trabalhadores durante a obra

Negócios

Transnordestina deve ganhar pelo menos cinco portos secos; veja locais e como funciona

Ferrovia terá infraestruturas adaptadas para grande volume de cargas variadas no interior do Nordeste

Luciano Rodrigues 30 de Junho de 2025
