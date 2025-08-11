Fuzileiro naval é preso por planejar e executar morte de idoso após briga de trânsito no Ceará

Um fuzileiro naval da reserva foi preso nesta segunda-feira (11) por suspeita de planejar e executar a morte de um idoso de 81 anos em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, no fim desse último mês de julho. Segundo as investigações, o homicídio foi motivado por uma desavença com a vítima, decorrente de uma acidente de trânsito em setembro de 2024.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o crime ocorreu em 27 de julho, no Sítio Barra do Cangati, zona rural de Iguatu. Para desvendar o caso, os investigadores analisaram mais de 100 horas de gravações de câmeras de segurança.

A vítima era Antônio de Assis Bezerra, pai do ex-suplente de deputado federal e ex-vereador de Iguatu, Nelho Bezerra. Antônio foi morto a tiros na varanda de casa.

Após as diligências, o Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul) solicitou um mandado de prisão preventiva contra o fuzileiro da reserva de 33 anos. A captura foi feita por equipes da 4ª Seccional do Interior Sul de Iguatu e foi realizada em Juazeiro do Norte. O homem não teve a identidade revelada.

"Após os procedimentos cabíveis realizados na delegacia, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário", informou a PCCE, em nota.

'Plano sofisticado'

Conforme o Diário do Nordeste apurou com uma fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o preso usou de um "plano sofisticado", trocando de motocicleta momentos antes do crime para dificultar o rastreamento.

Ele teria tentado ainda ocultar a participação de outras pessoas que prestam auxílio ao homicídio, ao tentar coagir testemunhas-chave.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia Civil de Iguatu segue investigando o caso para possivelmente prender outros envolvidos. para elucidar o caso.