Jovem de 23 anos é morta a facadas pelo namorado em Maracanaú, na Grande Fortaleza

Uma mulher de 23 anos foi morta a facadas pelo namorado no município de Maracanaú, na Grande Fortaleza, na noite do último sábado (9). O caso ocorreu na rua Quarenta e Três, no bairro Jereissati I, a Polícia teria sido acionada por moradores da região.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências para elucidar o feminicídio. Não foram divulgadas informações sobre o suspeito.

Veja também Segurança Cliente agride entregador de aplicativo, e categoria reage derrubando portão de prédio, no Meireles Segurança Empresário que dirigiu alcoolizado na contramão e atropelou motociclista é solto após pagar fiança

"A vítima, de 23 anos, foi lesionada com um objeto perfurocortante em uma residência no bairro Jereissati I e foi a óbito no local", indicou a pasta.

Ainda segundo a SSPDS, "equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. A investigação está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú".