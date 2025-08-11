Diário do Nordeste
Jovem de 23 anos é morta a facadas pelo namorado em Maracanaú, na Grande Fortaleza

A mulher morreu no local, antes das autoridades e do socorro chegarem

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto de cena de crime onde homem matou a namorada a facadas em Maracanaú
Legenda: A vítima foi ferida com um objeto perfurocortante em uma residência
Foto: Reprodução

Uma mulher de 23 anos foi morta a facadas pelo namorado no município de Maracanaú, na Grande Fortaleza, na noite do último sábado (9). O caso ocorreu na rua Quarenta e Três, no bairro Jereissati I, a Polícia teria sido acionada por moradores da região. 

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências para elucidar o feminicídio. Não foram divulgadas informações sobre o suspeito. 

"A vítima, de 23 anos, foi lesionada com um objeto perfurocortante em uma residência no bairro Jereissati I e foi a óbito no local", indicou a pasta. 

Ainda segundo a SSPDS, "equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. A investigação está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú". 

Foto de cena de crime onde homem matou a namorada a facadas em Maracanaú
