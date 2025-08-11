Empresário que dirigiu alcoolizado na contramão e atropelou motociclista é solto após pagar fiança

Foi solto após pagamento de fiança no valor de 25 salários mínimos o empresário preso em flagrante, na madrugada do último sábado (9), após dirigir alcoolizado e atropelar um motociclista de aplicativo em Fortaleza.

Rodrigo Vieira Fontenele, de 26 anos, foi solto após audiência de custódia realizada na manhã do sábado. Ainda como medidas cautelares, ele está proibido de ausentar-se de Fortaleza sem autorização judicial, e teve o passaporte retido.

Imagens de câmeras de segurança mostram a Land Rover conduzida pelo empresário em alta velocidade e na contramão, na Avenida da Abolição, no bairro Meireles. Após atropelar o motociclista, o carro ainda derrubou um poste.

A vítima, que estava trabalhando no momento da colisão, ficou com ferimentos leves na mão e pé esquerdos.

O empresário foi detido por policiais militares em patrulha na região, mas resistiu a prisão e ofendeu os agentes, conforme relatado no boletim de ocorrência. Exame realizado na Perícia Forense do Estado (Pefoce) comprovou que o condutor estava sob efeito de álcool.

No 2º Distrito Policial, ele foi autuado pelos crimes de: lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante, resistência à prisão, e desacato.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a defesa do empresário afirmou que ele está à disposição das autoridades, e que tudo será esclarecido, em momento oportuno, à autoridade judicial e ao Ministério Público.

Veja nota da defesa na íntegra:

O escritório de advocacia ROGÉRIO FEITOSA MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, diante da repercussão do acidente de trânsito envolvendo a pessoa do Sr. RODRIGO VIEIRA, vem a público esclarecer o seguinte:

De fato, o Sr. RODRIGO VIEIRA se envolveu em acidente de trânsito com um motociclista na madrugada do dia 09/08. Na oportunidade, tanto o Sr. RODRIGO VIEIRA, quanto o condutor da motocicleta, foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

O Sr. RODRIGO VIEIRA acabou sendo detido pela autoridade policial pela prática, em tese, do delito de lesão corporal no trânsito, entre outras acusações. Posteriormente, ele foi liberado em audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o pagamento de fiança.

A respeito dos fatos, a defesa do Sr. RODRIGO VIEIRA se reservar a informar que tudo será devidamente esclarecido, em momento oportuno, à autoridade judicial e ao Ministério Público.

Por fim, a defesa informa que o Sr. RODRIGO VIEIRA estará sempre à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

ROGÉRIO FEITOSA MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS