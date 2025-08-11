Adolescente que salvou primo com manobra de Heimlich aprendeu técnica ao ver vídeo com irmão

A ação rápida de um adolescente para salvar o primo de um engasgo na última quinta-feira (7), em um apartamento no bairro Guararapes, em Fortaleza, foi possível por conta de uma conversa despretensiosa entre irmãos. Silas Cabreira, de 14 anos, só conseguiu salvar o primo, Igor Vasconcelos, de 12, porque já havia escutado sobre a manobra de Heimlich por meio do irmão mais velho, Eduardo.

Lione Vasconcelos, de 46 anos, mãe de Igor, contou, em entrevista ao Diário do Nordeste, ter questionado o sobrinho sobre como ele havia aprendido a técnica. A empresária, que veio de Tianguá a Fortaleza para participar de um evento, havia deixado o filho com a tia dele durante a tarde da quinta e só soube do ocorrido horas depois.

O desespero, claro, a levou a questionar como tudo havia acontecido. "Ele aprendeu a manobra com o Eduardo, que também é meu sobrinho. O Silas me contou que os dois já tinham visto até um vídeo sobre isso juntos na Internet", explicou ela.

Nas imagens do momento do engasgo, registradas por uma câmera posicionada na cozinha do apartamento da tia de Igor, é possível ver o momento em que o menino sufoca, momentos após se engasgar com uma mistura de leite e chocolate com flocos.

Veja o momento do ocorrido:

A mãe de Silas, desesperada, chega a pedir ao filho que vá buscar ajuda na casa vizinha e ele até chega a sair pela porta, mas logo retorna. "Ele me contou que a mãe pediu para que ele fosse chamar o vizinho, que é até médico, mas quando passou da porta ele pensou que se fosse, quando voltasse o Igor já poderia ter morrido porque a mãe não saberia fazer o que ele sabia", disse Lione.

Diante do acontecimento, ela relata que a primeira sensação foi de gratidão, justamente pelo fato de a manobra ter sido a responsável por evitar algo mais grave além do engasgo.

"Jamais o Eduardo, irmão do Silas, pensaria que isso ia servir para salvar o primo e foi ele que ensinou, ele que mostrou a ele em determinado momento. Pode até não ter sido uma manobra aplicada da forma perfeita, mas foi o que ajudou realmente meu filho", comentou ela, em tom de agradecimento.

Engasgo inesperado

O momento ocorreu na casa da mãe de Silas e tia de Igor, Joana, quando os dois estavam conversando no sofá do apartamento. As crianças estavam se divertindo quando Igor riu de algo falado pelo primo, mas acabou se engasgando com uma mistura de leite e achocolatado com flocos crocantes.

"O Silas gosta muito de contar histórias, eles se dão muito bem, são quase irmãos, então naquele momento ele até achou que o Igor poderia estar brincando", contou Lione em entrevista ao Diário do Nordeste.

Após perceber a gravidade da situação, Silas resolveu aplicar a manobra de Heimlich, conhecida por realizar uma tração abdominal para desobstruir as vias aéreas. No vídeo, é possível ver que Igor chega sem fôlego para pedir auxílio da tia, que limpava a cozinha. Tossindo bastante, ele se aproxima da pia e logo começa a demonstrar sinais de um sufocamento mais grave.

A partir daí, a ação de Silas foi essencial. Ele envolve a cintura do primo com os braços e o pressiona, realizando movimento que resulta no retorno da mistura responsável pelo engasgo.

Igor foi ao hospital com os pais após o ocorrido e recebeu atendimento médico para as dores que ficou sentindo na garganta e no peito. Segundo os profissionais, o jovem não apresentou nenhuma sequela.