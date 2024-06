Como fazer a manobra de Heimlich em bebês? Aprenda primeiros socorros durante engasgo

Os influenciadores Clara Maia e André Coelho foram surpreendidos após um dos gêmeos do casal, o bebê José, de 2 meses, engasgar com leite após a amamentação, na semana passada. Ao perceber a asfixia, a criadora de conteúdo agiu rapidamente aplicando a manobra de Heimlich na criança.

Na técnica, o indivíduo usa as mãos para pressionar o diafragma, simulando uma tosse forçada, e fazendo com que o objeto ou o alimento seja expulso das vias aéreas. No caso de Clara Maia, o fato de a empresária ter conhecimento sobre a técnica de primeiros socorros pode ter sido determinante para salvar a vida do bebê.

O Ministério da Saúde define que o engasgo é considerado uma emergência e, em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixar a vítima desacordada. Agir rapidamente pode evitar complicações, como explica o membro do Batalhão de Socorro de Urgência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o subtenente Marcio Lemos.

No primeiro sinal de engasgo, já é recomendado ligar para o serviço de emergência (193, 190, 192 e até mesmo 911). Já após o ocorrido, sempre será recomendado levar a uma unidade hospitalar, para uma avaliação mais criteriosa. Marcio Lemos Subtenente do Batalhão de Socorro de Urgência do CBMCE

Como fazer a manobra de Heimlich em bebês

O especialista em Socorro de Urgência explica que a técnica deve ser aplicada no momento em que for observado que a criança apresentar rosto azulado — cianose de lábios e extremidades — e falta de movimentos respiratórios espontâneos.

Segundo o Ministério da Saúde, em casos de bebês conscientes a manobra de Heimlich pode ser executada da seguinte forma:

Coloque o bebê de bruços em cima do seu braço e faça cinco compressões entre as escápulas — no meio das costas;

Em seguida, vire o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o esterno — osso que divide o peito ao meio —, na altura dos mamilos.

Então, tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência — pronto-socorro ou hospital.

Já quando a vítima está inconsciente, a recomendação é que ela seja encaminhada rapidamente para uma unidade de saúde. "Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado", indica o Ministério.

Seja bebê, criança ou até mesmo adulto, caso fiquem inconscientes, a recomendação do protocolo é iniciar com as compressões torácicas — as mesmas realizadas quando em parada cardíaca." Marcio Lemos Subtenente do Batalhão de Socorro de Urgência do CBMCE

Quem pode aplicar a técnica

Segundo o Ministério da Saúde, o procedimento pode ser aplicado em crianças e em adultos por qualquer pessoa, desde que esta seja treinada, independentemente de ser ou não um profissional de saúde. Ao compartilhar imagens do ocorrido, a influenciadora Clara Maia destacou a importância do ensino de técnicas de primeiros socorros, algo também frisado pelo militar dos Bombeiros.

Qualquer pessoa pode aplicar a manobra, principalmente quando detém treinamento, ainda que mínimo. Os cuidados a serem tomados é a prevenção constante e buscar realizar um treinamento básico de primeiros socorros." Marcio Lemos Subtenente do Batalhão de Socorro de Urgência do CBMCE

Engasgos acontecem mais em crianças

Casos como o vivido pelos criadores de conteúdo Clara Maia e André Coelho não são raros. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) indicam que mais de 94% dos episódios ocorrem em crianças menores de sete anos. O subtenente dos Bombeiros Marcio Lemos explica que acidentes do tipo são mais comuns nessa faixa etária devido à combinação comum entre alimentação e recreação.

"[É importante] observar em volta do bebê, se têm objetos que possam ser levados à boca, bem como os cuidados que os responsáveis terão durante a alimentação do bebê", destaca o militar.

O engasgo é definido pelo Ministério da Saúde como uma manifestação do organismo para expulsar alimentos ou objetos estranhos das vias áreas, impedindo que eles tomem um "caminho errado" durante o ato de engolir — deglutição. Segundo o especialista, ele também pode acontecer quando o indivíduo puxa o ar e engole ao mesmo tempo.