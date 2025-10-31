Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Vídeo incêndio rio cocó

Ceará

Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó

Foco está localizado em área com maior risco de alastramento, segundo Corpo de Bombeiros

Redação 17 de Outubro de 2025
Bombeiros em área onde avião de pequeno porte caiu. Uma casa foi atingida pela aeronave.

País

Avião monomotor cai sobre casa em Goiânia

A aeronave é um modelo anfíbio experimental, fabricado em 2008

Redação 13 de Outubro de 2025
Imagem mostra fumaça vista do espigão da João Cordeiro, em Fortaleza

Ceará

Incêndio atinge depósito de motos elétricas na Praia de Iracema

Imóvel contava com diversos carregadores instalados

Redação 13 de Outubro de 2025
jacaré

Ceará

Família de jacarés é resgatada em Cacimba do Meio, no interior do Ceará

Os militares receberam o chamado do resgate de apenas um jacaré, mas ao chegar no local, encontraram nove animais

Gabriel Bezerra 09 de Outubro de 2025
video incendio aracati

Ceará

Incêndio em vegetação em Aracati faz moradores serem retirados de casa

O Corpo de Bombeiros também combate incêndio simultâneo em Beberibe, na mesma região

Redação 28 de Setembro de 2025
vídeo idoso em mata

Ceará

Idoso perdido por cinco dias é resgatado em mata no Ceará

Homem tinha problemas de visão e se perdeu no trajeto entre hospital e a própria residência

Geovana Almeida* 23 de Setembro de 2025
Imagem mostra que igreja desaba no Maranhão: à esquerda, parte da estrutura de concreto já destruída com destroços no chão; à direita, o momento do colapso com poeira no ar e carros estacionados em frente.

Maranhão

Parte de estrutura de igreja em obra desaba no Maranhão

A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa civil, que tomaram as primeiras medidas protetivas

Redação 20 de Setembro de 2025
Bombeiros

Papo Carreira

Concurso Bombeiros do Ceará: inscrição para cargo de 2º tenente começa nesta segunda-feira (15)

O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação

Renato Bezerra 15 de Setembro de 2025
foto de agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Papo Carreira

Governo do Ceará abre concurso para o Corpo de Bombeiros com 50 vagas; veja detalhes

As inscrições já iniciam no próximo dia 15 e seguem abertas até o dia 29 de setembro deste ano

Raísa Azevedo 28 de Agosto de 2025
Que horas sai o gabarito da prova do concurso para Bombeiro Militar (2408)

Papo Carreira

Que horas sai o gabarito da prova do concurso para Bombeiro Militar? (24/08)

Provas objetivas de múltipla escolha foram aplicadas neste domingo (24)

Redação 24 de Agosto de 2025
