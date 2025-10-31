Foco está localizado em área com maior risco de alastramento, segundo Corpo de Bombeiros
A aeronave é um modelo anfíbio experimental, fabricado em 2008
Imóvel contava com diversos carregadores instalados
Os militares receberam o chamado do resgate de apenas um jacaré, mas ao chegar no local, encontraram nove animais
O Corpo de Bombeiros também combate incêndio simultâneo em Beberibe, na mesma região
Homem tinha problemas de visão e se perdeu no trajeto entre hospital e a própria residência
A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa civil, que tomaram as primeiras medidas protetivas
O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação
As inscrições já iniciam no próximo dia 15 e seguem abertas até o dia 29 de setembro deste ano
Provas objetivas de múltipla escolha foram aplicadas neste domingo (24)