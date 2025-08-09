Adolescente morre após se afogar com outras três pessoas na Praia do Futuro

Uma ocorrência de afogamento de quatro pessoas ao mesmo tempo, registrada neste sábado (9) na Praia do Futuro, terminou com a morte de um adolescente de 17 anos.

O caso ocorreu por volta das 14h45 e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

“Uma das vítimas foi retirada da água por voluntários antes da chegada das equipes, enquanto bombeiros militares realizaram o ingresso no mar para resgatar as outras três”, afirma nota da corporação.

Segundo o CBMCE, duas das quatro vítimas foram resgatadas sem complicações. Uma terceira apresentou afogamento de grau 2 e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A quarta vítima foi o jovem de 17 anos, segundo informações da TV Verdes Mares. Ele apresentou afogamento de grau 6 e estava em estado grave.

No local, recebeu atendimento emergencial, mas não resistiu e teve óbito declarado por médico da unidade avançada do SAMU.