Adolescente morre após se afogar com outras três pessoas na Praia do Futuro
O resto do grupo foi resgatado
Uma ocorrência de afogamento de quatro pessoas ao mesmo tempo, registrada neste sábado (9) na Praia do Futuro, terminou com a morte de um adolescente de 17 anos.
O caso ocorreu por volta das 14h45 e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).
“Uma das vítimas foi retirada da água por voluntários antes da chegada das equipes, enquanto bombeiros militares realizaram o ingresso no mar para resgatar as outras três”, afirma nota da corporação.
Segundo o CBMCE, duas das quatro vítimas foram resgatadas sem complicações. Uma terceira apresentou afogamento de grau 2 e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A quarta vítima foi o jovem de 17 anos, segundo informações da TV Verdes Mares. Ele apresentou afogamento de grau 6 e estava em estado grave.
No local, recebeu atendimento emergencial, mas não resistiu e teve óbito declarado por médico da unidade avançada do SAMU.
Na nota à imprensa, o Corpo de Bombeiros reforçou “a importância de respeitar as orientações de segurança, evitar áreas de correnteza e, sempre que possível, buscar locais com presença de guarda-vidas para o banho de mar”.