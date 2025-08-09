Diário do Nordeste
Um ano após a queda do avião da Voepass, familiares aguardam por justiça; relembre a tragédia

A aeronave ATR 72 500 da Voepass/Latam caiu às 13h22 de 9 de agosto de 2024

Agência Brasil producaodiario@svm.com.br
País
Destroços do avião
Legenda: Acidente causou a morte de 58 passageiros e quatro tripulantes
Foto: Secretaria de Segurança de São Paulo / Divulgação

Um ano após a queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP), familiares das vítimas inauguraram neste sábado (9), no município, um memorial em homenagem aos passageiros e tripulantes que estavam a bordo do Voo 2283.

Também foi realizado um ato ecumênico e o plantio de árvores. Segundo um dos advogados que representam as famílias das vítimas, Luciano Katarinhuk, a expectativa é que os responsáveis pela tragédia sejam identificados e punidos.

“Nós temos cobrado o indiciamento, a localização e a identificação dos responsáveis”, disse após participar, nessa sexta-feira (8), de uma audiência na Polícia Federal (PF), em Campinas (SP), responsável por parte das investigações.

“As famílias esperam que os responsáveis sejam denunciados e punidos e que isso nunca mais aconteça na aviação brasileira", disse o advogado.

"A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, porque esse é um desejo, porque isso não é ansiedade das famílias, isso é angústia. Angústia de saber que até agora não tivemos um desfecho. Isso não é vingança, isso é justiça”, acrescentou.

Relembra a tragédia

A aeronave ATR 72 500 da Voepass/Latam caiu às 13h22 de 9 de agosto de 2024 no condomínio de casas Residencial Recanto Florido, em Vinhedo, causando a morte de todas as 62 pessoas a bordo: 58 passageiros e quatro tripulantes.

O voo partiu às 11h58 do Aeroporto Coronel Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel (PR), com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave ingressou, durante o voo, em uma região com condições meteorológicas propícias à formação de gelo severo.

“Às 13h21, cumprindo sua navegação aérea, a aeronave realizou uma curva à direita momentos antes da perda de controle, entrando em uma condição chamada stall, vindo a perder sua sustentação em voo”, informou o Cenipa.

“Como resultado, os pilotos perderam o controle da aeronave, que entrou em atitude anormal de voo, descrevendo giros em torno do seu eixo (parafuso chato), culminando em sua colisão com o solo em uma área residencial do município de Vinhedo (SP)”, acrescentou o centro de investigação.

Entenda a investigação 

Segundo o Cenipa, os investigadores das causas da queda do avião já fizeram a leitura e análise dos gravadores de voo; a reconstrução detalhada do voo do acidente, com análise de desempenho da aeronave, comandos aplicados, alertas emitidos e dinâmica da perda de controle; ensaios e testes técnicos em componentes recuperados no local do impacto; além de entrevistas com profissionais da companhia aérea envolvida, mecânicos, despachantes, pilotos e familiares dos tripulantes.

O Cenipa informou que também realizou análise de mais de 15 mil voos realizados por aeronaves da frota da companhia envolvida; levantamento meteorológico, com dados de satélite, radiossondagens; voos recriados em simulador; e voo experimental realizado em aeronave de ensaio.

“[Agora] a investigação está em fase de análise integrada dos dados, com foco na identificação de fatores contribuintes [para a queda da aeronave]. A comissão é composta por uma equipe multidisciplinar, incluindo especialistas em Fator Operacional (pilotos e mecânicos), Fatores Humanos (médicos e psicólogos) e Fator Material (engenheiros mecânicos e aeronáuticos)”, disse o Cenipa, em nota.

O órgão destacou que, devido à complexidade técnica e multidimensional do evento, ainda não há data para a conclusão da investigação ser publicada.

“O relatório final será publicado no menor prazo possível, com amplo acesso à sociedade no site oficial do centro.”

O que diz a Voepass

Em nota, a Voepass Linhas Aéreas disse que a tragédia do Voo 2283 foi “o episódio mais difícil” da história da empresa e que resultou em perdas irreparáveis.

“Um ano depois, seguimos solidários às famílias das vítimas, compartilhando uma dor que permanece presente em nossa memória. Em mais de 30 anos de operações na aviação brasileira, jamais havíamos enfrentado um acidente”.

“Temos atuado de forma transparente junto às autoridades públicas e seguimos fortemente dedicados à resolução das questões indenizatórias o quanto antes, neste aspecto com estágio bastante avançado das indenizações restantes. Mantemos o suporte psicológico ativo e continuamos apoiando homenagens realizadas pelas famílias ao longo deste ano”, diz o comunicado.

