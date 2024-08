Avião da Voepass Linhas Aéreas cai em Vinhedo, no Interior de São Paulo

Uma aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no Interior de São Paulo. O voo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, com 62 pessoas. Não há sobreviventes, conforme a Prefeitura de Vinhedo.

Em nota, a Voepass disse que o voo 2283 transportava 58 passageiros e quatro tripulantes. Segundo a companhia, não há confirmação de como ocorreu o acidente.

"A Voepass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores", diz o comunicado. Hospitais de Vinhedo e Valinhos (SP) estão sendo mobilizados para receber possíveis feridos. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar estão atendendo a ocorrência no local.

Vídeos mostram queda

Vídeos do momento da queda foram postados nas redes sociais, e mostram também os destroços da aeronave em chamas nas proximidades de uma casa.

Veja nota da Voepass Linhas Aéreas, na íntegra:

A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

