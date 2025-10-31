Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa
Unidade ficará na Praia do Futuro
O polo de conectividade cearense abrange 16 cabos submarinos
A manifestação popular, que ocorre há mais de 30 anos no Brasil no Dia da Independência, percorreu as ruas da Praia do Futuro, na capital cearense
O resto do grupo foi resgatado
Áreas liberadas estão localizadas nas regiões Leste, Centro e Oeste da Capital
Entraves jurídicos e mudança de lugar fizeram a construção atrasar quase cinco anos
Ele foi apreendido por ato infracional análogo a direção perigosa
Nome da Warner Music escolheu Praia do Futuro como cenário de DVD
Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará realizou o atendimento das vítimas