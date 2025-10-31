Diário do Nordeste
Grupo de pessoas em uma galeria de vidro segurando faixas coloridas em defesa das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). Entre as faixas estão escritas: 'ZEIS Dionísio Torres', 'ZEIS Bom Jardim', 'ZEIS Lagamar' e um cartaz roxo com a frase: 'Aprovação já dos PLCs das ZEIS, para uma cidade mais justa'.

PontoPoder

Regulamentação de Zeis prioritárias em Fortaleza é aprovada na Câmara após cinco anos de tramitação

Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa

Ingrid Campos 01 de Outubro de 2025
Foto que contém Mega Lobster Data Center

Negócios

Empresa abre novo data center no Ceará com investimento de R$ 550 milhões

Unidade ficará na Praia do Futuro

Luciano Rodrigues 29 de Setembro de 2025
Imagem aérea da Praia do Futuro, em Fortaleza, considerada uma das regiões com mais cabos submarinos do mundo.

Negócios

Marinha fará teste de proteção de cabos submarinos na Praia do Futuro; saiba como será

O polo de conectividade cearense abrange 16 cabos submarinos

Mariana Lemos 29 de Setembro de 2025

Ceará

Grito dos Excluídos em Fortaleza defende fim da escala 6x1 e reforça luta por moradia; veja fotos

A manifestação popular, que ocorre há mais de 30 anos no Brasil no Dia da Independência, percorreu as ruas da Praia do Futuro, na capital cearense

João Lima Neto e Thatiany Nascimento 07 de Setembro de 2025
Resgate

Ceará

Adolescente morre após se afogar com outras três pessoas na Praia do Futuro

O resto do grupo foi resgatado

Redação 09 de Agosto de 2025
Imagem de uma praia em Fortaleza, com turistas e banhistas à beira do mar. Fortaleza tem nove trechos de praia próprios para banho neste fim de semana.

Ceará

Veja quais praias estão próprias para banho de mar neste fim de semana em Fortaleza

Áreas liberadas estão localizadas nas regiões Leste, Centro e Oeste da Capital

Redação 12 de Julho de 2025
Foto que contém casas abandonadas onde será construída futuramente a Dessal do Ceará

Negócios

Obras da Dessal do Ceará na Praia do Futuro começam em agosto, confirma Elmano

Entraves jurídicos e mudança de lugar fizeram a construção atrasar quase cinco anos

Luciano Rodrigues 09 de Julho de 2025
Motorista tentou passar carro por área de entrada de barraca

Ceará

Adolescente trafega em alta velocidade na Praia Futuro, tenta fugir de viatura e danifica barraca

Ele foi apreendido por ato infracional análogo a direção perigosa

Redação 29 de Junho de 2025
Cantor Thiago Freitas em gravação de DVD, em Fortaleza

É Hit

Conheça Thiago Freitas: potiguar reuniu nomes do forró em produção audiovisual em Fortaleza

Nome da Warner Music escolheu Praia do Futuro como cenário de DVD

João Lima Neto 16 de Maio de 2025
Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará atendendo as vítimas

Ceará

Paramotor cai e deixa feridos na Praia do Futuro, em Fortaleza

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará realizou o atendimento das vítimas

Redação 07 de Maio de 2025
