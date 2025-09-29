Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Após investimentos de R$ 750 milhões, empresa avalia abrir novo data center no Ceará

Desta vez, o investimento seria em uma unidade no Pecém

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém área II da ZPE Pecém
Legenda: Área II da ZPE do Pecém deve receber os data centers.
Foto: ZPE Ceará/Divulgação

A Tecto Data Centers está prestes a inaugurar seu segundo data center em Fortaleza, o Mega Lobster, localizado na Praia do Futuro, com inauguração prevista para 23 de outubro de 2025 e investimento estimado em R$ 550 milhões.

Diante da expansão da empresa e da crescente demanda por infraestrutura digital, a Tecto já estuda a construção de um terceiro empreendimento, de porte ainda maior, na região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

O primeiro data center da empresa na capital cearense, o Big Lobster, foi inaugurado em fevereiro de 2023, com investimento de R$ 200 milhões. Já o novo projeto no Pecém ainda está em fase de análise.

Os detalhes foram compartilhados por André Busnardo, diretor comercial da Tecto Data Centers, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste. Com o desenvolvimento da cadeia, o objetivo é entrar no campo dos data centers 'hyper', chamado de empreendimentos de hiper escala.

Temos conversas em andamento com grandes clientes, mas é foco do nosso trabalho também pensar em projetos nos moldes do que a gente vai ter em Santana de Parnaíba, e um dos projetos que a gente olha de acordo com o interesse dos clientes, seja pela disponibilidade de energia ou a localização geográfica, é o Ceará". 
André Busnardo
Diretor comercial da Tecto Data Centers

Veja também

teaser image
Negócios

Fraport negocia com investidores construção de hotel no Aeroporto de Fortaleza

teaser image
Igor Pires

Fraport negocia com mais de três companhias para ampliar voos internacionais em Fortaleza

Investimentos milionários no Ceará

O empreendimento da Tecto em fase final de construção em Fortaleza recebeu investimento de R$ 550 milhões e ocupará uma área de 13 mil m². A operação será ininterrupta e mira o desenvolvimento da cadeia tanto no Estado quanto na América do Sul.

A empresa de data centers é uma subsidiária da V.tal, que tem cabos submarinos de fibra óptica no Hub Tecnológico de Fortaleza, na Praia do Futuro. A partir de uma subdivisão, foi criada a Tecto, focada exclusivamente em centros de processamento de dados.

Segundo informações da empresa, o foco é ser um "provedor de soluções de data center hiperscala e edge, com atuação na América Latina. Atualmente, possui cinco data centers em operação no Brasil e na Colômbia e outros três em construção conforme plano de expansão".

Foto que contém Mega Lobster Data Center
Legenda: Mega Lobster, data center da Tecto, deve ser entregue em outubro de 2025.
Foto: Tecto/Divulgação

Além do Mega Lobster em Fortaleza e do data center de hiper escala em Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo, a Tecto está desenvolvendo um centro de processamento ao lado da CLS de Barranquilla, na região costeira da Colômbia.

A separação entre Tecto e V.tal aconteceu há cerca de um ano, ainda que permaneçam como parte do mesmo grupo.

"A gente também decidiu, em outubro de 2024, pelo tamanho da operação, das nossas ambições e pelo fato de o negócio de data centers ser muito diferente, ser uma empresa à parte, focada unicamente na construção e operação desses data centers", reforça André Busnardo.

Fortaleza e Pecém com demandas 'complementares'

Em Santana de Parnaíba, a Tecto está iniciando a construção de um data center de hiper escala, nos moldes do que foi anunciado pela Casa dos Ventos, no Pecém.

Esses data centers podem processar grandes volumes de dados, o que inclui as big techs, como Amazon, Google e Meta.

"Esse tipo de empreendimento do Pecém se encaixa em grandes data centers de processamento, com grande densidade e consumo de energia, nos moldes que a gente está começando em Santana de Parnaíba. Somos muito conscientes do foco que a gente precisa entregar nos data centers. Em breve, vamos ter anúncios de outros. Olhamos para demandas de clientes, não só em São Paulo, mas também no Nordeste, para empreendimentos de grande capacidade", defende André.

Questionado sobre a criação de um novo local para data centers no Ceará, agora com foco na hiper escala, o diretor comercial da Tecto acredita que a Capital e o espaço dedicado para os empreendimentos no Cipp devem atuar de forma conjunta.

Legenda: Foto de um Data Center, equipamento de intenso consumo de energia elétrica. Pecém terá um desses.
Foto: José Leomar / SVM

"A gente vê como algo complementar. Se esses projetos forem adiante, mesmo que algumas dessas localidades recebam cabos submarinos, o hub está interligado e vai continuar passando por Fortaleza. Para esse perfil de ecossistema de interconectividade, esses projetos vão gerar mais demanda em data centers, CLSs e cabos submarinos", observa.

CLS é uma estação de aterrissagem de cabos, que recebem em continente os cabos que chegam do mar. Elas são o primeiro estágio em terra firme antes de se chegar as informações aos data centers.

A análise da Tecto está em conformidade com o plano de tornar o Ceará o segundo maior polo de data centers do País, principalmente pela chegada de empreendimentos no Cipp. O diretor-presidente da ZPE Ceará, Fábio Feijó, revelou que pelo menos outras cinco empresas do ramo estão de olho em equipamentos no local.

Grandes data centers em desenvolvimento pela Tecto

Não há prazo para que o data center de hiper escala da Tecto saia do papel, mas é certo que os clientes que estarão lá serão big techs, em linha com empreendimentos como o Big Lobster e o Mega Lobster.

Em Fortaleza, a previsão é de entrega no final de outubro do Mega Lobster, data center com 20 megawatts (MW) de potência total e 15 de TI. Para efeitos comparativos, o Big Lobster, em operação desde 2023, tem capacidade de 4 MW de TI.

"O Mega Lobster começa com uma capacidade de 3 MW, parte já está comercializado, tanto clientes que para a gente, unitariamente, são pequenos, mas constroem o ecossistema, quanto clientes nos moldes que temos no Big Lobster, clientes que ocupam uma sala inteira, com centenas de quilowatts ou próximos de 1 MW de capacidade", explicita o diretor comercial da empresa.

Foto que contém imagem aérea do Big Lobster Data Center, na Praia do Futuro, em Fortaleza.
Legenda: Big Lobster foi o primeiro data center construído pela Tecto, ainda como parte da v.Tal, e entregue em 2023 na Praia do Futuro.
Foto: Tecto/Divulgação

André Busnardo aponta que todos os clientes que estão no Big Lobster devem também ocupar espaços no Mega Lobster. Sem revelar detalhes de investimentos dos contratos ou do quanto será ocupado, o novo data center da Tecto abrirá com boa parte da capacidade já ocupada.

"Todos os clientes que constituem espaço no Big Lobster, estamos conversando com todos eles e trabalhando para criar condições que eles estejam dentro do Mega Lobster, com um mix de clientes diverso. As big techs são nosso foco e devem ocupar espaços no Mega Lobster", expõe.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto que contém área II da ZPE Pecém
Negócios

Após investimentos de R$ 750 milhões, empresa avalia abrir novo data center no Ceará

Desta vez, o investimento seria em uma unidade no Pecém

Luciano Rodrigues
Há 36 minutos
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (29)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 4,7 mil

Redação
Há 2 horas
Imagem aérea da Praia do Futuro, em Fortaleza, considerada uma das regiões com mais cabos submarinos do mundo.
Negócios

Marinha fará teste de proteção de cabos submarinos na Praia do Futuro; saiba como será

O polo de conectividade cearense abrange 16 cabos submarinos

Mariana Lemos
29 de Setembro de 2025
Victor Ximenes

Como vai funcionar a montadora de carros multimarcas do Ceará

Empreendimento adota formato pioneiro no Brasil. Planta semelhante opera no Uruguai

Victor Ximenes
29 de Setembro de 2025
Conheça os palestrantes da Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit
Negócios

Conheça os palestrantes da Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit

Eventos do Sebrae Ceará acontecem de 8 a 10 de outubro e devem atrair mais de 60 mil visitantes ao Centro de Eventos do Ceará

Agência de Conteúdo DN
29 de Setembro de 2025
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 13 milhões nesta segunda (29)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Carol Melo
29 de Setembro de 2025
Captura de tela que mostra homem divulgando o sorteio da tele sena semanal. Ao fundo, há dinheiro voando.
Negócios

Tele Sena da Primavera: confira o resultado deste domingo (28/09)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Redação
28 de Setembro de 2025
Bilhetes da Lotofácil em destaque em casa lotérica com clientes ao fundo.
Negócios

Aposta acerta 15 números da Lotofácil e ganha R$ 1,8 milhão

No Ceará, seis apostas acertaram 14 números

Redação
28 de Setembro de 2025
Foto de pessoa de óculos fazendo aposta na mega-sena.
Negócios

Aposta acerta 6 números da Mega-Sena e leva R$ 80,6 milhões

No Ceará, duas apostas acertaram cinco números

Redação
28 de Setembro de 2025
Idoso aparece de costas penteando o cabelo com uma escova azul, enquanto o seu reflexo aparece no espelho.
Negócios

A nova terceira idade: idosos chefiam 1/4 dos lares no Ceará e adiam saída do mercado de trabalho

Seja pela satisfação pessoal de se manterem em movimento ou pela necessidade de sustentar a família, eles seguem atuando profissionalmente e trocando conhecimentos com os mais jovens

Paloma Vargas e Ingrid Coelho
28 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6004, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 3,4 mi
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6004, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 3,4 mi

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

Redação
27 de Setembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2300 de hoje, 27/09; prêmio é de R$ 29,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1121 de hoje, 27/09; prêmio é de R$ 2,0 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6838, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2920 deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 80,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3498, deste sábado (27/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 289 de hoje 27/09; prêmio é de R$ 165,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
27 de Setembro de 2025
Apostas podem ser feitas presencialmente ou on-line
Negócios

Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões neste sábado (27)

Apostas podem ser feitas até ás 19h

Redação
27 de Setembro de 2025
imagem ilustrativa que mostra a mãe de uma pessoa negra segurando uma caneta azul com uma prova
Papo Carreira

Prefeitura de Ipaumirim abre concurso público com 225 vagas; veja detalhes

Inscrições começam neste sábado (27) e podem ser feitas até o dia 19 de outubro

Redação
27 de Setembro de 2025
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 165 milhões neste sábado (27/09); confira

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 165 milhões o mais alto deles

Redação
27 de Setembro de 2025
Foto que contém área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins
Negócios

Crise na aviação deve manter demanda de passageiros no aeroporto de Fortaleza estagnada até 2028, diz Fraport

Retomada lenta da atividade aeroportuária após a pandemia ainda causa efeitos até em Frankfurt, sede global da empresa

Luciano Rodrigues
27 de Setembro de 2025
Fábrica de tintas
Victor Ximenes

Fábrica de tintas em Maracanaú investe R$ 15 milhões e amplia produção

Victor Ximenes
27 de Setembro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Apostador acerta 15 dezenas da Lotofácil 3497 e leva mais de R$ 1,6 milhão

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (27)

Redação
26 de Setembro de 2025
Imagem de moedas de um real e de uma conta de luz para matéria sobre Aneel anuncia redução em adicional na conta de luz para outubro.
Negócios

Aneel anuncia redução em adicional na conta de luz para outubro

Bandeira vermelha passa a valer, com adicional de apenas R$ 4,46

Redação
26 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6837, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6837, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2828 – Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 7,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2828 – Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 7,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2828 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3497, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3497, desta sexta-feira (26/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 751 - Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 1,5 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 751 - Sorteio de sexta-feira, 26/09; Prêmio de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 751 em 26/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2865 de hoje, sexta-feira, 26/09; prêmio é de R$ 12,3 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2865 de hoje, sexta-feira, 26/09; prêmio é de R$ 12,3 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2865 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 12,3 milhões.

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Setembro de 2025