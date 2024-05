V.tal investirá R$ 500 milhões em novo data center em Fortaleza; 400 empregos previstos

Com um investimento de mais de R$ 500 milhões, a V.tal construirá seu segundo data center em Fortaleza.

Controlada por fundos de investimentos do BTG, a companhia deve iniciar as obras do empreendimento no último trimestre deste ano, segundo Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico do Município. A conclusão do projeto está prevista para o fim de 2025.

A projeção é que, durante a construção, sejam gerados até 400 empregos. Já na operação devem ser criados 50 postos de trabalho.

Chamado de 'mega lobster', o novo data center é cerca de três vezes maior do que o primeiro da empresa na Capital. Serão 13 mil metros quadrados de área construída, mais de mil racks (equipamentos de armazenamento) e potência de 20 MW. O anterior possui 5 mil m², 400 racks e 6 MW.

O novo data center ficará na Praia do Futuro - em terreno na Av. Dioguinho já adquirido pela V.tal -, região onde se concentra o hub de conectividade da Capital cearense, que abriga vários outros data centers, além dos cabos submarinos.

Scala investe R$ 1 bi

Recentemente, a Scala, outro grande player do setor, também escolheu Fortaleza para investir R$ 1 bilhão em dois edifícios de data center, devendo gerar 700 empregos. As obras devem ter início ainda neste primeiro semestre.

Conforme Nogueira, a aceleração na prospecção de empreendimentos desse tipo se deu após movimentos da gestão municipal no mercado nacional para atrair as empresas. "Nós fizemos eventos em São Paulo voltados especificamente para esse nicho, mostrando as potencialidades e vantagens da cidade, visitando as empresas", diz o secretário.

O que é um data center?

Um data center, também conhecido como centro de processamento de dados, é um prédio onde são armazenadas informações digitais. Nele, milhares de servidores, discos rígidos e outros equipamentos armazenam e processam um volume gigantesco de dados, desde transações bancárias até fotos nas redes sociais.

Lá dentro, servidores robustos trabalham dia e noite, conectados por uma teia complexa de cabos de fibra óptica. É como se fosse uma cidade inteira dedicada à informação, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana.