Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fraport negocia com investidores construção de hotel no Aeroporto de Fortaleza

A informação foi confirmada por Andreea Pal, CEO da companhia

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil
Legenda: Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil
Foto: Divulgação/Fraport Brasil

A Fraport Brasil, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Fortaleza — Pinto Martins, está em fase de negociação para viabilizar a construção de um hotel dentro da área sob sua concessão.

A iniciativa integra a estratégia de desenvolvimento do projeto "Aeroporto Cidade", anunciado pela companhia ainda em 2022, que busca transformar o entorno do terminal em um polo de serviços e negócios.

As informações foram repassadas por Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, em entrevista ao Diário do Nordeste. Segundo ela, ainda não há prazo para quando o hotel sairá do papel, nem qual será a bandeira instalada no perímetro aeroportuário da Capital.

A avaliação de Andreea é de que o hotel fique em uma área próxima do terminal de passageiros do aeroporto, diferente do complexo logístico, em construção às margens da BR-116, ainda dentro da área de concessão da Fraport.

"A ideia é alugar o terreno para desenvolver a região e para criar mais receita, e indiretamente com os impostos para a cidade. Obviamente que é um processo lento, com conceito de negócio mais complexo", pondera. 

"Quem investe não vai ter a propriedade de terreno, e o que vai ser investido automaticamente passa à propriedade da União. Por causa disso precisa um tempo, mas começamos já com o centro logístico que está sendo construído e estamos negociando o próximo projeto, que vai ser o hotel", completa. 

Andreea afirma que ainda não há assinado o contrato e que, depois de assiná-lo, ele será enviado ao Governo Federal para aprovação. Depois disso, o investidor terá a responsabilidade de realizar todo um sistema de aprovação. 

Além disso, ela pondera que a decisão sobre o que será construído não depende da concessionária, pois é necessário verificar todos os obstáculos aeronáuticos, além das questões ambientais.

Foto que contém a fachada do Aeroporto Internacional de Fortaleza
Legenda: Aeroporto Internacional de Fortaleza deve ganhar hotel após complexo logístico
Foto: Renato Bezerra/Diário do Nordeste

O que se sabe sobre o novo hotel 

Ainda de acordo com a CEO da Fraport, não há a definição de qual será o modelo do hotel, mas o objetivo atual é de que a atração seja para hóspedes de curta duração, que façam uma conexão em Fortaleza.

As tripulações de voos, que precisem ficar por períodos maiores do que poucas horas na Capital, também estão entre os públicos-alvo.

"Esse hotel vai ser para passageiros que, por exemplo, chegam aqui em Fortaleza e querem ir para outro lugar. Passariam a noite aqui e, no dia seguinte, iriam para outro destino ou voltariam antes, para não chegar em cima da hora, evitar o estresse de chegar no último minuto, passar a noite e pegar o voo de volta para seus locais", projeta.

Veja também

teaser image
Ingrid Coelho

Obras de R$ 1 milhão na Av. Dom Luís começam segunda (22); empresários reclamam de 'aviso tardio'

teaser image
Negócios

Governo do Ceará deve comprar 170 toneladas de mel por mês para merenda escolar

teaser image
Negócios

Justiça marca julgamento para decidir sobre cobrança de ingresso em Jericoacoara; saiba mais

Outros empreendimentos também estão no radar 

A concessão da Fraport no Aeroporto Internacional de Fortaleza pretende transformar a área ao redor do empreendimento. Andreea destaca que, com a implantação do complexo logístico e do hotel, o objetivo é tornar o local um “centro singular de desenvolvimento econômico”.

"Quase todo aeroporto desse tamanho, localizado nas cidades, tem esse conceito de aeroporto-cidade. Normalmente, em outros países, o aeroporto é muito bem conectado com rodovias e trens, predestinado para ficar em um ponto focal de desenvolvimento. Nós estamos tentando impulsionar esse desenvolvimento", frisa.

Andreea destaca que essa perspectiva de desenvolvimento também está alinhada com os planos do governo federal. Na última segunda-feira (15), o Ministério dos Portos e Aeroportos (Mpor) lançou o programa Investe + Aeroportos, com o objetivo de atrair empreendimentos para as áreas ao redor dos aeroportos, como casas de shows, centros logísticos, hotéis e shoppings.

Foto que contém foto de fachada do Espaço Fly 51, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre
Legenda: Espaço Fly 51, considerada uma das maiores arenas de shows do Brasil, deve ser inaugurada no perímetro do Aeroporto de Porto Alegre em 2026
Foto: Fly 51/Divulgação

"A União também quer que cada vez mais empresas comecem a trabalhar ao redor do aeroporto. A gente paga IPTU por áreas que hoje não estão ocupadas. Nosso negócio é pequeno: nós apenas alugamos um terreno, mas quem faz o investimento e obtém o lucro são as companhias brasileiras que chegam e constroem. Esses contratos vão além da concessão que temos, o benefício desse investimento é para a cidade, para o estado e para a União.", defende Andreea Pal.

No outro equipamento administrado pela Fraport, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está prevista a entrega, no primeiro trimestre de 2026, de uma casa de shows com capacidade para mais de 20 mil pessoas, com investimento de mais de R$ 35 milhões.  

Investe + Aeroportos prevê mais de R$ 800 milhões para Fortaleza

O programa anunciado pelo Mpor é claro ao dizer que "não trata de investimentos públicos destinados para o aeroporto, mas de melhorias das condições para que os concessionários dos aeroportos consigam ampliar as possibilidades de investimentos de empreendimentos privados nos sítios aeroportuários", como explica a pasta.

Ainda segundo o ministério, o objetivo é flexibilizar as regras para "autorização de contratos de exploração comercial nos espaços dos complexos aeroportuários". Isso inclui contratos de prazo maior do que o habitual.

A pasta destaca que o equipamento da Fraport em Fortaleza "já tem mais de R$ 800 milhões em projetos do tipo aprovados até o momento (...) com investimentos previstos para serem executados nos próximos 50 anos".

Foto que contém mapa do Aeroporto Cidade, um dos projetos em desenvolvimento pela Fraport Brasil em Fortaleza
Legenda: Mapa do Aeroporto Cidade, um dos projetos em desenvolvimento pela Fraport Brasil em Fortaleza
Foto: Divulgação/Fraport Brasil

Estão inclusos o complexo logístico em construção, com previsão de conclusão no final deste ano e investimento previsto de mais de R$ 200 milhões, além do próprio hotel. Em 2022, por meio do Real Estate, a Fraport anunciou que o Aeroporto Internacional de Fortaleza ganharia um Aeroporto Cidade.

Conforme informações disponibilizadas no site da concessionária, o objetivo é apresentar o aeroporto como uma extensão da cidade, “a fim de despertar o interesse de investidores do mercado imobiliário e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país e regiões”.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas, ilustrando loterias da caixa com sorteio
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta quinta-feira (18/9)

Apostadores que quiserem tentar a sorte e concorrer aos prêmios desta noite podem faturar até R$ 33 milhões

Carol Melo
Há 13 minutos
Foto que contém Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil
Negócios

Fraport negocia com investidores construção de hotel no Aeroporto de Fortaleza

A informação foi confirmada por Andreea Pal, CEO da companhia

Luciano Rodrigues
Há 41 minutos
Ação digital da Nossamoto traz consórcio sem juros e com parcelas a partir de R$188
Negócios

Ação digital da Nossamoto traz consórcio sem juros e com parcelas a partir de R$188

Evento on-line acontece de 15 a 20 de setembro com atendimento estendido e foco em parcelas acessíveis, sem juros e mais chances de contemplação

Agência de Conteúdo DN
Há 41 minutos
Senhor realizando apostas em uma lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quarta (17/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e + Milionária acumularam

Redação
17 de Setembro de 2025
Papeleta da Lotofácil
Negócios

Aposta de Guarulhos (SP) acerta 15 dezenas da Lotofácil 3489 e leva mais de R$ 1,8 milhão

Cerca de 179 apostas acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
17 de Setembro de 2025
Imagem de plantação de melões em Limoeiro do Norte, no Ceará
Negócios

Agro em alta no Ceará: entenda como o setor cresceu 17% no PIB

Setor tem crescimento de dois dígitos há pelo menos cinco trimestres

Mariana Lemos
17 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6001, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6001, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6829, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6829, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2824 – Sorteio de quarta-feira, 17/09; Prêmio de R$ 4,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2824 – Sorteio de quarta-feira, 17/09; Prêmio de R$ 4,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2824 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3489, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3489, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2861 de hoje, quarta-feira, 17/09; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2861 de hoje, quarta-feira, 17/09; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2861 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 10,0 milhões.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Resultado da +Milionária 286 de hoje 17/09; prêmio é de R$ 160,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 286 de hoje 17/09; prêmio é de R$ 160,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 747 - Sorteio de quarta-feira, 17/09; Prêmio de R$ 1,2 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 747 - Sorteio de quarta-feira, 17/09; Prêmio de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 747 em 17/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Foto de dentro do hospital Harold Juaçaba
Papo Carreira

Rede ICC abre 44 vagas para programas de residência; veja detalhes e como se inscrever

Os residentes aprovados começam a trabalhar somente em 2026, nos hospitais da rede do Instituto do Câncer do Ceará

Redação
17 de Setembro de 2025
Carteira de Trabalho
Papo Carreira

Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 100 vagas de emprego e estágio no Ceará; veja cargos

As oportunidades estão distribuídos em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e na região do Cariri

Redação
17 de Setembro de 2025
Victor Ximenes

PIB do Ceará cresce 3,8% no 2º trimestre, acima da média nacional

Victor Ximenes
17 de Setembro de 2025
Parque solar IPU-Ceará
Victor Ximenes

Com investimento de R$ 5 milhões, parque solar vai gerar 100 empregos em Ipu

Victor Ximenes
17 de Setembro de 2025
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio neste dia
Negócios

Loterias do dia: confira sorteios previstos pela Caixa para esta quarta-feira (17/9)

Quem quiser tentar a sorte pode concorrer a prêmios de até R$ 160 milhões nesta data

Carol Melo
17 de Setembro de 2025
Imagem de produtor de mel em apiário em Maranguape, na Grande Fortaleza
Negócios

Governo do Ceará deve comprar 170 toneladas de mel por mês para merenda escolar

Mel cearense tem como principal destino os Estados Unidos, que devem reduzir consumo com o tarifaço

Mariana Lemos
17 de Setembro de 2025
Consórcios se consolidam como opção acessível no planejamento financeiro
Negócios

Consórcios se consolidam como opção acessível no planejamento financeiro

Especialistas apontam autofinanciamento como solução positiva para adquirir bens

Agência de Conteúdo DN
17 de Setembro de 2025
Fechada do Itaú
Delania Santos

Controle ou resultado? O dilema da liderança moderna

Delania Santos
17 de Setembro de 2025
Imagem mostra vista aérea da Avenida Dom Luís
Ingrid Coelho

Obras de R$ 1 milhão na Av. Dom Luís começam segunda (22); empresários reclamam de 'aviso tardio'

Cronograma prevê conclusão até novembro deste ano

Ingrid Coelho
17 de Setembro de 2025
Papeletas da Mega-Sena
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta terça (16/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte acumularam

Redação
16 de Setembro de 2025
Bolas de sorteio das Loterias Caixa
Negócios

Aposta de Unaí (MG) acerta a Quina 6828 e leva prêmio R$ 11,7 milhões

Outras 44 apostas acertaram 4 números e também foram premiadas

Redação
16 de Setembro de 2025
Papeletas de apostas da Loterias Caixa
Negócios

Duas apostas de SP acertam 15 dezenas da Lotofácil 3488 e levam mais de R$ 660 mil cada

Seis apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
16 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2295 de hoje, 16/09; prêmio é de R$ 25,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2295 de hoje, 16/09; prêmio é de R$ 25,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1116 de hoje, 16/09; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1116 de hoje, 16/09; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6828, desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6828, desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2915 desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 27,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2915 desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 27,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3488, desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3488, desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025