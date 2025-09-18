Fraport negocia com investidores construção de hotel no Aeroporto de Fortaleza

A Fraport Brasil, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Fortaleza — Pinto Martins, está em fase de negociação para viabilizar a construção de um hotel dentro da área sob sua concessão.

A iniciativa integra a estratégia de desenvolvimento do projeto "Aeroporto Cidade", anunciado pela companhia ainda em 2022, que busca transformar o entorno do terminal em um polo de serviços e negócios.

As informações foram repassadas por Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, em entrevista ao Diário do Nordeste. Segundo ela, ainda não há prazo para quando o hotel sairá do papel, nem qual será a bandeira instalada no perímetro aeroportuário da Capital.

A avaliação de Andreea é de que o hotel fique em uma área próxima do terminal de passageiros do aeroporto, diferente do complexo logístico, em construção às margens da BR-116, ainda dentro da área de concessão da Fraport.

"A ideia é alugar o terreno para desenvolver a região e para criar mais receita, e indiretamente com os impostos para a cidade. Obviamente que é um processo lento, com conceito de negócio mais complexo", pondera.

"Quem investe não vai ter a propriedade de terreno, e o que vai ser investido automaticamente passa à propriedade da União. Por causa disso precisa um tempo, mas começamos já com o centro logístico que está sendo construído e estamos negociando o próximo projeto, que vai ser o hotel", completa.

Andreea afirma que ainda não há assinado o contrato e que, depois de assiná-lo, ele será enviado ao Governo Federal para aprovação. Depois disso, o investidor terá a responsabilidade de realizar todo um sistema de aprovação.

Além disso, ela pondera que a decisão sobre o que será construído não depende da concessionária, pois é necessário verificar todos os obstáculos aeronáuticos, além das questões ambientais.

Legenda: Aeroporto Internacional de Fortaleza deve ganhar hotel após complexo logístico Foto: Renato Bezerra/Diário do Nordeste

O que se sabe sobre o novo hotel

Ainda de acordo com a CEO da Fraport, não há a definição de qual será o modelo do hotel, mas o objetivo atual é de que a atração seja para hóspedes de curta duração, que façam uma conexão em Fortaleza.

As tripulações de voos, que precisem ficar por períodos maiores do que poucas horas na Capital, também estão entre os públicos-alvo.

"Esse hotel vai ser para passageiros que, por exemplo, chegam aqui em Fortaleza e querem ir para outro lugar. Passariam a noite aqui e, no dia seguinte, iriam para outro destino ou voltariam antes, para não chegar em cima da hora, evitar o estresse de chegar no último minuto, passar a noite e pegar o voo de volta para seus locais", projeta.

Outros empreendimentos também estão no radar

A concessão da Fraport no Aeroporto Internacional de Fortaleza pretende transformar a área ao redor do empreendimento. Andreea destaca que, com a implantação do complexo logístico e do hotel, o objetivo é tornar o local um “centro singular de desenvolvimento econômico”.

"Quase todo aeroporto desse tamanho, localizado nas cidades, tem esse conceito de aeroporto-cidade. Normalmente, em outros países, o aeroporto é muito bem conectado com rodovias e trens, predestinado para ficar em um ponto focal de desenvolvimento. Nós estamos tentando impulsionar esse desenvolvimento", frisa.

Andreea destaca que essa perspectiva de desenvolvimento também está alinhada com os planos do governo federal. Na última segunda-feira (15), o Ministério dos Portos e Aeroportos (Mpor) lançou o programa Investe + Aeroportos, com o objetivo de atrair empreendimentos para as áreas ao redor dos aeroportos, como casas de shows, centros logísticos, hotéis e shoppings.

Legenda: Espaço Fly 51, considerada uma das maiores arenas de shows do Brasil, deve ser inaugurada no perímetro do Aeroporto de Porto Alegre em 2026 Foto: Fly 51/Divulgação

"A União também quer que cada vez mais empresas comecem a trabalhar ao redor do aeroporto. A gente paga IPTU por áreas que hoje não estão ocupadas. Nosso negócio é pequeno: nós apenas alugamos um terreno, mas quem faz o investimento e obtém o lucro são as companhias brasileiras que chegam e constroem. Esses contratos vão além da concessão que temos, o benefício desse investimento é para a cidade, para o estado e para a União.", defende Andreea Pal.

No outro equipamento administrado pela Fraport, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está prevista a entrega, no primeiro trimestre de 2026, de uma casa de shows com capacidade para mais de 20 mil pessoas, com investimento de mais de R$ 35 milhões.

Investe + Aeroportos prevê mais de R$ 800 milhões para Fortaleza

O programa anunciado pelo Mpor é claro ao dizer que "não trata de investimentos públicos destinados para o aeroporto, mas de melhorias das condições para que os concessionários dos aeroportos consigam ampliar as possibilidades de investimentos de empreendimentos privados nos sítios aeroportuários", como explica a pasta.

Ainda segundo o ministério, o objetivo é flexibilizar as regras para "autorização de contratos de exploração comercial nos espaços dos complexos aeroportuários". Isso inclui contratos de prazo maior do que o habitual.

A pasta destaca que o equipamento da Fraport em Fortaleza "já tem mais de R$ 800 milhões em projetos do tipo aprovados até o momento (...) com investimentos previstos para serem executados nos próximos 50 anos".

Legenda: Mapa do Aeroporto Cidade, um dos projetos em desenvolvimento pela Fraport Brasil em Fortaleza Foto: Divulgação/Fraport Brasil

Estão inclusos o complexo logístico em construção, com previsão de conclusão no final deste ano e investimento previsto de mais de R$ 200 milhões, além do próprio hotel. Em 2022, por meio do Real Estate, a Fraport anunciou que o Aeroporto Internacional de Fortaleza ganharia um Aeroporto Cidade.

Conforme informações disponibilizadas no site da concessionária, o objetivo é apresentar o aeroporto como uma extensão da cidade, “a fim de despertar o interesse de investidores do mercado imobiliário e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país e regiões”.