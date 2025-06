Galpão logístico será construído em terreno do Aeroporto de Fortaleza

A Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto de Fortaleza, vai conceder terreno no complexo aeroportuário para a construção de galpão logístico.

A autorização para a concessão de área foi feita pelo Ministério de Porto e Aeroportos, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil, e divulgada nesta terça-feira (3) no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o DOU, as empresas Aerotrópolis Empreendimentos S.A. e Air Hubs FOR Fase 1 SPE S.A serão responsáveis pela construção e operação do galpão logístico e/ou industrial.

"Todos os projetos que envolvem as áreas do aeroporto passam por uma série de aprovações antes de avançar. Essa é mais uma das etapas necessárias para que se tenha um avanço do projeto de galpões logísticos no sítio aeroportuário", informou a Fraport à coluna.

A reportagem do Diário do Nordeste também perguntou à concessionária a localização do galpão logístico dentro do sítio aeroportuário, bem como o investimento das empresas, se a companhia vai receber algum valor referente à concessão, quando as obras se iniciam e qual o prazo para a conclusão do galpão.

A Fraport informou que, no momento, não vai se manifestar acerca dos demais questionamentos.

Veja também Igor Pires Gol mantém voos entre Fortaleza e Orlando e avalia ampliar operações do Ceará para América do Sul Igor Pires Aeroportos de Jeri e Aracati serão concedidos à iniciativa privada Igor Pires Após pedido de recuperação judicial, Azul vai reduzir voos em 6 cidades do Nordeste; veja quais

O DOU prevê autorizar contrato comercial que envolve a cessão de espaço no complexo aeroportuário (Pinto Martins), com prazo superior ao período de vigência da concessão, a ser celebrado entre Fraport Brasil e as duas empresas citadas.

A coluna já havia explorado o tema desse desejo da Fraport de explorar comercialmente áreas para fins de galpões logísticos. Até então, não se sabia quem seria o parceiro econômico.

A empresa com a razão social Aerotropolis Empreendimentos S.A, opera com a sede localizada no Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho – PE.

O aeroporto de Fortaleza foi concedido por 30 anos à Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide em março de 2017. A Fraport Brasil, subsidiária da Fraport AG, assumiu a operação do aeroporto em janeiro de 2018. Assim, as empresas que recebem as áreas podem explorar a região por tempo maior que a concessão do aeroporto Pinto Martins.

Legenda: Imagem de centro comercial projetado pela Fraport Foto: Divulgação/Fraport

O que é o projeto Aeroporto Cidade?

No site da Fraport, a empresa apresenta o modelo de Aeroporto Cidade, lançado em 2022. Segundo a companhia, o objetivo é apresentar o aeroporto como uma extensão da cidade, "a fim de despertar o interesse de investidores do mercado imobiliário e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país e regiões".

Legenda: Mapa projetando o Aeroporto Cidade da Fraport Foto: Divulgação/Fraport

O Aeroporto Cidade idealizado pela Fraport contaria com centros logísticos, hotéis, hipermercados, shoppings, entre outros negócios.

Áreas:

Centro Logístico (BR 116) - com possibilidade de acesso ao lado ar (pista) do aeroporto.

Varejo (BR 116) - com acesso à BR116.

Hotel Aeroporto - com acesso ao Terminal de Passageiros.

Hotel Corporativo - com acesso independe pela av. Senador Carlos Jereissati.

Shopping / Varejo / Big Box - com acesso independente.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.