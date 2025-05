Gol mantém voos entre Fortaleza e Orlando e avalia ampliar operações do Ceará para América do Sul

Em uma segunda análise, a Gol Linhas Aéreas informou, em primeira mão à coluna de aviação do Diário do Nordeste, que planejará a manutenção da rota entre Fortaleza e Orlando, nos EUA, que opera uma frequência semanal, para o momento mais oportuno do segundo semestre de 2025.

"A Gol mantém ainda 1 voo direto semanal entre Fortaleza e Orlando (que terá sua operação planejada ao longo do segundo semestre) e, a partir de agosto, passará a operar a rota Fortaleza (FOR)-Miami (MIA) exclusivamente nos períodos de alta temporada - julho, dezembro e janeiro", disse-nos a companhia aérea.

Por outro lado, de fato, como informado pela Coluna, os voos a Miami operarão apenas em momentos de alta estação.

Manutenção da rota

A manutenção da ligação entre Fortaleza e Orlando faz bastante sentido, dado que a rota mantém excelentes taxas de ocupação, que chegam a superar os 90%.

A boa notícia atenua o comunicado anterior, quando a empresa compartilhou com a Coluna a informação de que os voos a Orlando operariam apenas na alta estação.

Mais frequências para a América do Sul

Ademais, como boa novidade, a companhia aérea nos informa que avalia ampliar as operações de Fortaleza à América do Sul. "A Gol ainda avalia ampliar as rotas internacionais entre Fortaleza e a América do Sul, em virtude do sucesso das operações atuais entre Fortaleza e Buenos Aires".

Apuramos com fontes do setor que a companhia aérea avalia um destino adicional a Buenos Aires na Argentina, o que é excelente para ampliar a ligação com o país, que é o maior emissor de turistas ao Brasil.

Incremento de voos no Ceará

A Gol Linhas Aéreas apresenta neste primeiro semestre de 2025 um crescimento relevante no estado do Ceará, em termos de capacidade e oferta de voos e assentos, tanto no mercado doméstico quanto no internacional.

Hoje, a Companhia conta com 160 voos semanais ligando Fortaleza a 9 destinos nacionais e estrangeiros.

Os voos de/para o Ceará são operados com as aeronaves Boeing 737, com capacidade para 186 passageiros, incluindo o modelo mais sustentável da frota da Gol, o Boeing 737 MAX, que em configuração internacional acomoda 176 passageiros. Os bilhetes estão disponíveis nos canais da Gol e Smiles.