Aeroporto de Fortaleza terá hotel, shopping e supermercado; confira fotos

O Aeroporto de Fortaleza terá em breve hotel, shopping e supermercado. Essa é a ideia da Fraport, empresa concessionária da estrutura na cidade. O projeto Real Estate será aplicado em Fortaleza e em Porto Alegre, as duas cidades brasileiras em que a empresa opera.

O objetivo, de acordo com a Fraport, é apresentar os aeroportos como uma extensão da cidade, despertando o interesse de investidores do mercado imobiliário e contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico do país e regiões.

Foto: Divulgação/ Fraport

Para a empresa, a expansão do aeroporto propicia infraestrutura, integração e fluidez dos transportes, além do fortalecimento das operações comerciais.

Foto: Divulgação/ Fraport

O projeto prevê a delimitação de áreas no aeroporto com galpões, varejo, centro comercial e dois hotéis, um do aeroporto e outro corporativo. A empresa não divulgou um prazo para o início das obras.

Foto: Divulgação/ Fraport

A área de varejo terá 90.000 m² e a previsão é que o centro logístico tenha 590.000m². O hotel corporativo terá 9.500m² e o do aeroporto terá 6.900m². Também é previsto um shopping com 125.600m² e uma área de varejo com 56.600m².