Aeroporto de Fortaleza terá complexo logístico de R$ 200 milhões em área de 88 campos de futebol

As obras do complexo logístico do Aeroporto de Fortaleza já iniciaram e tem previsão de encerrar até o fim de 2025. Ao todo serão investidos R$ 200 milhões pela empresa Aerotropolis Empreendimentos S.A. As operações de armazenamento e distribuição devem iniciar imediatamente após a obra ser concluída.

A previsão é de que o empreendimento gere 1,2 mil empregos diretos, aproximadamente. As informações foram repassadas por uma fonte da empresa que preferiu não se identificar.

Conforme a última Licença de Instalação para Ampliação fornecida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), datada de 21 de fevereiro deste ano, serão construídos:

sete galpões logísticos

um truck center (local para manutenção e reparo de caminhões)

um posto de combustível para veículos automotores e

um ponto de abastecimento de combustível (comércio atacadista de combustível)

Legenda: Projeção de projeto de galpão logístico no Aeroporto de Fortaleza Foto: Divulgação/Fraport

Ao todo serão aproximadamente 364 mil metros quadrados de área construída em uma área total de mais de 630 mil metros quadrados, equivalente a 88 campos de futebol. O empreendimento é localizado na rodovia BR-116, Base Aérea, bairro Aeroporto. A área do complexo aeroportuário é cedida pela Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto de Fortaleza.

Legenda: Complexo logístico da Aerotropolis será na margem da BR-116, na área aeroportuária de Fortaleza, como indica seta Foto: Reprodução/Google Maps

Segundo a fonte da Aerotropolis, o empreendimento "terá estrutura para suportar operações logísticas de movimentação e armazenagem de produtos destinados e ou oriundos da região metropolitana de Fortaleza". Sobre o valor que será pago a Fraport pelo uso da área, a fonte disse apenas ser "o adequado de mercado pelo arrendamento da área".

A empresa com a razão social Aerotropolis Empreendimentos S.A, opera com a sede localizada no Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Já a empresa que deve operacionalizar o local é a Air Hubs FOR Fase 1 SPE S.A, também de Pernambuco.

Projeto foi ampliado antes de iniciar

Mesmo antes do início da sua execução, o projeto do complexo logístico passou por modificações. De acordo com a primeira Licença de Instalação para Ampliação fornecida pela Semace em 10 de outubro de 2023, o projeto previa cinco galpões logísticos com uma área construída de aproximadamente 363 mil metros quadrados e área total de cerca de 583 mil metros quadrados.

Já em janeiro de 2024, a licença foi renovada com as mesmas características. O pedido de licença só foi modificado em 21 de fevereiro deste ano, quando mais estruturas foram incluídas no processo.

Porém, pouco se mexeu nas metragens de construção. Todas as três licenças disponíveis no site da Semace têm a validade em 9 de outubro de 2025.

Legenda: Imagem de centro comercial projetado pela Fraport Foto: Divulgação/Fraport

Autorização foi divulgada pelo Ministério de Porto e Aeroportos

A autorização para a concessão de área foi feita pelo Ministério de Porto e Aeroportos, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil, e divulgada nesta terça-feira (3) no Diário Oficial da União (DOU).

Em resposta a uma demanda do Diário do Nordeste, a Fraport Brasil diz que "todos os projetos que envolvem as áreas do aeroporto passam por uma série de aprovações antes de avançar". "Essa é mais uma das etapas necessárias para que se tenha um avanço do projeto de galpões logísticos no sítio aeroportuário".

A reportagem também perguntou se a companhia vai receber algum valor referente à concessão, mas a Fraport informou, apenas, que no momento não vai se manifestar acerca de outros questionamentos.

O DOU prevê autorizar contrato comercial que envolve a cessão de espaço no complexo aeroportuário (Pinto Martins), com prazo superior ao período de vigência da concessão, a ser celebrado entre Fraport Brasil e as duas empresas citadas.

O aeroporto de Fortaleza foi concedido por 30 anos à Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide em março de 2017. A Fraport Brasil, subsidiária da Fraport AG, assumiu a operação do aeroporto em janeiro de 2018. Assim, as empresas que recebem as áreas podem explorar a região por tempo maior que a concessão do aeroporto Pinto Martins.

Legenda: Projeção de projeto de galpão logístico no Aeroporto de Fortaleza Foto: Divulgação/Fraport

O que é o projeto Aeroporto Cidade?

No site da Fraport, a empresa apresenta o modelo de Aeroporto Cidade, lançado em 2022. Segundo a companhia, o objetivo é apresentar o aeroporto como uma extensão da cidade, "a fim de despertar o interesse de investidores do mercado imobiliário e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país e regiões".

Legenda: Mapa projetando o Aeroporto Cidade da Fraport Foto: Divulgação/Fraport

A reportagem não conseguiu confirmar se o complexo logístico que está sendo construído faz parte do projeto Aeroporto Cidade.

O Aeroporto Cidade idealizado pela Fraport contaria com centros logísticos, hotéis, hipermercados, shoppings, entre outros negócios.

Veja áreas: