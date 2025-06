Adolescente trafega em alta velocidade na Praia Futuro, tenta fugir de viatura e danifica barraca

Um adolescente de 17 anos foi flagrado dirigindo em alta velocidade um veículo 4x4 nas areias da Praia do Futuro na manhã deste domingo (29). As informações do condutor foram atualizadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) que apreendeu o condutor por ato infracional análogo a direção perigosa,

Em vídeo gravado por banhistas e enviado ao Diário do Nordeste, o adolescente trafegava na faixa de areia em alta velocidade, entre barracas e vendedores.

O condutor do carro só parou ao perceber a presença de uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ele, então, tenta deixar o local por dentro de uma barraca.

O motorista consegue manobrar o veículo até a entrada da barraca, mas o carro não consegue passar por conta de barras de madeiras.

O veículo danificou paredes e até quebrou um grande jarro de plantas da entrada do estabelecimento comercial. “Fomos à delegacia e lá houve os encaminhamentos. O mais importante é que não houve vítimas", declarou Fátima Queiroz, proprietária da barraca e presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF).

A Polícia Militar descreveu por nota, na noite deste domingo (29), como aconteceu a ocorrência:

"Durante patrulhamento de rotina, equipes do Motopatrulhamento do BPTur foram informadas por populares de que uma caminhoneta estaria circulando, de forma irregular pela faixa de areia da praia. Nas diligências, os policiais localizaram o veículo estacionado em frente a uma barraca. Uma funcionária de um estabelecimento comercial apresentou vídeos e relatou que o adolescente era o condutor do carro no momento em que trafegava irregularmente pela faixa de areia. Disse ainda, que o adolescente teria invadido o interior do estabelecimento, causando danos à estrutura do imóvel".