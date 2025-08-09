Empresa de ônibus Santa Cecília encerra operações em Fortaleza em meio à crise financeira

Operadora do transporte público de Fortaleza, a empresa Santa Cecília encerrou suas atividades nessa sexta-feira (8). A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus).

No fim de julho, o Diário do Nordeste deu em primeira mão a informação de que a empresa enfrenta crise financeira, incluindo recuperação judicial e processos trabalhistas devido ao atraso no pagamento de salários e benefícios como férias e vale-alimentação.

Segundo relatos, esses problemas persistem há pelo menos três anos, deixando os funcionários em situação de dificuldade.

Segundo o Sindiônibus, esta é a 5ª empresa a deixar a licitação de mobilidade entre as 14 vencedoras da última concessão, em 2012.

O que acontecerá com os funcionários da empresa?

Conforme Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, os trabalhadores vinculados à empresa podem ser absorvidos por outras concessionárias da Capital quando o processo de dispensa for concluído.

"Vamos pensar como podemos priorizar a reintegração desse pessoal no sistema, porque, naturalmente, o sistema tem rotatividade. Todos os meses, tem pessoas que saem por 'n' motivos, vão para outro setor, etc.", explicou.

Ele também informou que existe um esforço para redistribuir a frota e garantir que o itinerário seja cumprido.

O que acontecerá com a rota dos ônibus da empresa?

Por meio de nota, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que a operação será garantida com veículos de outras empresas.

Para isso, foram disponibilizados dez ônibus extras. A Santa Cecília, contudo, era responsável por 31 linhas e contava com uma frota de cerca de 45 veículos, segundo a Etufor.

"A gente tem outras ações. Tem veículos que acabam uma tabela e vão para outra linha, de maneira que a gente conseguiu redistribuir bem. Estamos ainda reunindo esforço para poder aumentar um pouco mais, mas as viagens que precisam ser cumpridas estão sendo cumpridas", detalhou Dimas Barreira.

Trabalhadores acompanham a situação

Pelas redes sociais, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro-CE) informou que vai acionar o Ministério do Trabalho e Emprego em busca de "garantias de que os trabalhadores receberão todos os seus atrasados e direitos trabalhistas".

O sindicato também deve convocar uma assembleia com todos os trabalhadores dispensados para debaterem os próximos passos.

Os funcionários tinham decretado paralisação há mais de 10 dias, a fim de pressionar que a Santa Cecília agilizasse os pagamentos.