Prefeitura de Fortaleza lança novo passe livre para crianças até 7 anos no transporte coletivo

A partir desta terça-feira (17), o passe livre do transporte coletivo em Fortaleza será estendido para mais de 55 mil crianças de até 7 anos, com o lançamento do novo Passe Livre da Criança. O benefício, implementado pela Prefeitura de Fortaleza, antes só contemplava crianças de até 2 anos.

O cartão vale para crianças de 0 a 7 anos ou com até 1,10 metro de altura. Pais e responsáveis dos pequenos podem solicitar o passe livre na própria creche municipal onde elas estudam.

Veja também Ceará Veja 5 doenças contagiosas que têm vacinas gratuitas na rede pública o ano todo Ceará Caminhão tomba, derrama 30 mil litros de óleo em rio e cachoeira muda de cor em Tianguá

Entrega de novos cartões

O evento de lançamento com a entrega dos novos cartões ocorre nesta terça-feira, o Centro de Educação Infantil Ana Amélia Bezerra de Menezes e Souza. no bairro Rachel de Queiroz, a partir das 07h30, com a presença do prefeito Evandro Leitão.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, "a entrega dos novos cartões faz parte de uma articulação entre a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Infância (Cespi) e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) que viabiliza, a partir deste mês de junho, a solicitação da gratuidade nas creches da rede pública municipal".

"A ação visa acabar com o fato de crianças pularem a catraca de ônibus ou se arrastarem pelo chão dos coletivos". disse a gestão municipal.