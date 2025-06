Caminhão tomba, derrama 30 mil litros de óleo em rio e cachoeira muda de cor em Tianguá

Um caminhão que levava 30 mil litros de óleo de soja tombou no município de Tianguá, no interior do Ceará, na última quinta-feira (12), e o líquido atingiu a pista e uma cachoeira da região. O motorista faleceu com o acidente.

Imagens do local mostram a água com uma mancha amarela. Segundo o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente de Tianguá, Valfrido de Paulo, a limpeza do riacho deve ser concluída totalmente em 15 dias.

O processo está sendo realizado por uma empresa especializada na coleta de líquidos industriais, acionada pelo seguro da empresa que transportava o óleo.

“Nós estamos com uma equipe fazendo uma limpeza das poças que ficaram entre as pedras, com outra equipe fazendo a sucção do óleo e outra no fim com a precaução, para que o óleo não percorra um trajeto maior do córrego”, afirmou.

Um relatório do acidente deve ser emitido em breve, com mais informações sobre riscos ambientais. Segundo Valfridio, o impacto não deve ser tão grave como os de derramamento de petróleo

Legenda: Processo de limpeza de óleo de soja que caiu em rio de Tianguá é dividido em três etapas Foto: Divulgação/Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Tianguá

“Foram derramados 30 mil litros. Ontem nós conseguimos tirar desses locais que barramos 6 mil litros. Hoje a gente já está com a previsão de retirar mais 10 mil litros. Esse óleo está barrado, não está seguindo o curso da água”, afirma.

O material recolhido está sendo armazenado e deve ser descartado por uma empresa especializada, com sede em Fortaleza. “Depois que for retirado tudo, ainda vamos fazer um tratamento do óleo que ficou nas margens, retirando a areia”, explica Valfridio.

CAMINHÃO TOMBOU NA BR-222

O caminhão com o óleo vegetal tombou na descida da serra, no caminho para Fortaleza, onde o líquido seria refinado.

Segundo o secretário, há indícios de que o veículo estava em alta velocidade e perdeu os freios. O caminhão bateu contra a barreira e o motorista acabou falecendo com o impacto.

O tanque com o óleo furou e derramou no asfalto, chegando até a cachoeira. Também foi feito um trabalho de limpeza no asfalto, com um pó capaz de absorver o óleo.

“É um trecho muito perigoso na serra. Tem que ter muito cuidado, quando se desce m pouco acima da velocidade permitida, aí a probabilidade de acontecer um acidente é muito grande”, alerta o gestor.