Três veículos pegam fogo após colisão de trânsito em Fortaleza
Moto chegou a ser arrastada em acidente.
Três veículos pegaram fogo após um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (15), na Rua Queiroz Ribeiro, no bairro Montese, em Fortaleza. A colisão envolveu um carro, uma motocicleta e um caminhão estacionado, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará para o combate às chamas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 08h24 pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). No local, os militares constataram que o automóvel colidiu com a motocicleta e chegou a arrastá-la por alguns metros antes de atingir um caminhão que estava parado na via.
Com o impacto da sequência de colisões, os três veículos acabaram incendiando. As equipes realizaram o combate às chamas e conseguiram controlar o fogo, evitando que o incêndio se espalhasse para áreas próximas.
Veículos queimados por inteiro
O automóvel modelo Cronos e a motocicleta Bros 160 tiveram perda total. Já o caminhão apresentou danos no baú, na parte traseira, e na lateral dianteira esquerda.
Após o controle do incêndio e a verificação das condições de segurança na área, a ocorrência foi encerrada e a equipe retornou à base operacional.
A reportagem entrou em contato com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e aguarda mais informações sobre o acidente.