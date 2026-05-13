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Dia de Nossa Senhora de Fátima tem desvios e bloqueios nesta quarta-feira (13), em Fortaleza

Agentes da AMC estão mobilizados para garantir a segurança viária dos fiéis.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Agente da AMC.
Legenda: Após a procissão, será celebrada uma missa campal, razão pela qual os dois sentidos da Avenida 13 de Maio serão interditados.
Foto: Thiago Gadelha.

O trânsito no entorno da Igreja de Fátima e região conta com uma operação especial de mobilidade, ao longo desta quarta-feira (13), data em que se celebra a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima.

Segundo a prefeitura de Fortaleza, 150 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão mobilizados para garantir a segurança viária dos fiéis, enquanto a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) implementa mudanças no itinerário de coletivos que circulam nas proximidades do Santuário.

Desde às 6 horas, há restrição de estacionamento nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede. A proibição também ocorre nas ruas Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha. A medida segue nos demais turnos para viabilizar a realização da procissão dos fieis

O trânsito fica bloqueado temporariamente no cruzamento das vias Major Facundo e Duque de Caxias, e nas ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz, Barão de Aratanha e Av. 13 de Maio, por onde passará o cortejo. 

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Após a procissão, será celebrada uma missa campal, razão pela qual os dois sentidos da Avenida 13 de Maio serão interditados, no trecho compreendido entre a Rua Barão de Aratanha e o viaduto da Av. Pontes Vieira. 

A AMC recomenda que os desvios sejam feitos pela Av. dos Expedicionários e Rua Mário Mamede no sentido Bairro de Fátima/Aldeota, e pela alça do viaduto da Av. Aguanambi e Av. Eduardo Girão no sentido Aldeota/Bairro de Fátima.

A Etufor informa que as linhas de ônibus com itinerário na Av. Treze de Maio, e que passam em frente à igreja, seguirão o desvio operacional proposto pela AMC. As linhas afetadas são:

  • 011 - Circular I/Centro
  • 012 - Circular II/Centro 
  • 029 - Parangaba/Náutico
  • 030 - Siqueira/13 de Maio/Papicu
  • 065 - Siqueira/13 de Maio/Assembleia
  • 075 - Campus do Pici/Unifor
  • 501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
  • 602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro
  • 605 - José Walter/Av.I/BR 116/Centro
  • 606 - José Walter/Av.N/BR 116/Centro
  • 625 - Parque Manibura/Centro
  • 725 - Santa Fé/Santa Maria/Centro Fashion
  • 755 - Curió/Riomar Kennedy
  • 855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares.

Além disso, as linhas 088 - Antônio Bezerra/Albert Sabin, 099 - Siqueira/Barão de Studart/Mucuripe, e 685 - Messejana/Rodoviária seguem o desvio temporário de itinerário na Rua Deputado Oswaldo Studart, no lado oeste da igreja. 

Ainda conforme a Etufor, todas as informações sobre desvios e horários de chegada dos coletivos nos pontos de parada são atualizadas em tempo real no aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

Dia de Nossa Senhora tem desvios e bloqueios nesta quarta-feira (13), em Fortaleza; veja mudanças 
  

 

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