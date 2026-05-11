Adolescente que desapareceu após cair de jet-ski é encontrado morto em açude de Mombaça

O adolescente que havia desaparecido após cair de um jet-ski no Açude Serafim Dias, em Mombaça, no Sertão Central cearense, foi encontrado morto no reservatório na manhã desta segunda-feira (11). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

A ocorrência teve início na noite do último domingo (10), Dia das Mães, quando equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas após relatos de que um adolescente havia desaparecido nas águas do açude durante uma atividade com jet-ski.

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Segundo informações repassadas pelos bombeiros, três jovens realizavam manobras na água quando um deles caiu e não conseguiu ser resgatado pelos demais ocupantes da embarcação.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que a área apresentava profundidade superior a 10 metros e baixa visibilidade durante a noite, condições que impediram o início imediato das buscas subaquáticas. Por questões de segurança, a operação de mergulho foi programada para a manhã desta segunda-feira, com apoio de equipe especializada.

Corpo retirado por moradores da região

Ainda durante o período da manhã, o corpo da vítima foi localizado e retirado da água por voluntários que auxiliavam nas buscas no açude. Após a localização, os órgãos competentes deram continuidade aos procedimentos legais cabíveis.

O Açude Serafim Dias estava próximo da capacidade máxima de armazenamento no momento do acidente. Conforme dados mais recentes, o reservatório operava com 96,90% do volume total, cenário comum após a quadra chuvosa no Ceará.

Em nota, o Corpo de Bombeiros manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima e reforçou o alerta para os riscos em açudes, barragens e grandes reservatórios. A corporação destacou a importância do uso de colete salva-vidas e da adoção de medidas preventivas durante atividades aquáticas recreativas.