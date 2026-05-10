Homem morre após cair de carro na Praia da Lagoinha, no Ceará

Um homem de 51 anos morreu nesse sábado (9), após cair de um carro, na praia da Lagoinha, em Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o óbito, decorrente de "acidente de trânsito", e acrescentou que a vítima — moradora de Pindoretama — foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Não foram dados detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Nas redes sociais, a morte de Francisco José Vieira Morais, como foi identificado o homem, tem repercutido. Um dos que se manifestaram foi o prefeito de Pindoretama, Dedé Soldado.

"Envio um abraço amigo para toda a família, acompanhado dos meus pêsames sentidos. Espero que o tempo possa trazer alguma paz para os seus corações", escreveu o gestor em publicação no Instagram.

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Quem era a vítima do acidente?

José era conhecido como "Tieta". Nas redes sociais, a esposa dele, Diana Márcia, pediu orações para a família enfrentar a tragédia e agradeceu às mensagens, ao carinho e ao apoio que tem recebido.

"Tudo isso tem sido muito importante para nós neste momento", escreveu.

O velório, segundo a família, ocorre na noite deste domingo (10), e o sepultamento está marcado para esta segunda-feira (11), no Cemitério São Sebastião, em Pindoretama.